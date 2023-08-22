Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Клиенты Сбера стали в 2 раза чаще оформлять кредиты под залог недвижимости

Новости
22 авг 2023
1K
Клиенты Сбера стали в 2 раза чаще оформлять кредиты под залог недвижимости

Сбер выдал почти 8 тыс. кредитов по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» с января по июль 2023 года — это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в 2,2 раза и превысила 20 млрд рублей.

Положительную динамику аналитики Домклик наблюдали в течение года: во втором квартале 3,7 тыс. человек взяли нецелевой кредит, получив от Сбера почти 10 млрд рублей заёмных средств. Это на 27% больше, чем в первом квартале.

Чаще всего в 2023 году такой кредит брали в Московской области — объём выдач 2,8 млрд рублей, Москве — 2,9 млрд, Краснодарском крае — 1,4 млрд и Санкт-Петербурге — 1,4 млрд.

Осенью прошлого года мы существенно улучшили условия кредита под залог недвижимости: расширили перечень залоговой недвижимости, снизили размер минимальной суммы кредита до 300 тыс. рублей и добавили возможность взять такой кредит без подтверждения дохода. Всё это привело к росту спроса на программу в этом году.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По данным аналитиков Домклик, в среднем по стране размер займа по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» составляет 2,7 млн рублей, средний ежемесячный платёж — 35,1 тыс. рублей, а средний срок кредитования — 16 лет.

Напомним, получить кредит под залог недвижимости на Домклик можно без подтверждения дохода и занятости. Также сделать это могут индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с количеством работников до 30 человек. Кредит доступен и собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянского (фермерского) хозяйства.

В качестве залоговой недвижимости может выступать квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок, гараж.

Кредит выдаётся на срок от 1 года до 20 лет. Максимальная сумма — 20 млн рублей, минимальная — 300 тыс. рублей. Первоначальный взнос не нужен.

Читайте также: Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели

Новости
Новости Сбера
Рекомендуем
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
05 июн 2024
22K
Ипотека на строительство загородного дома
14 мар 2022
86K
Как взять ипотеку на покупку коммерческой недвижимости в Сбере: инструкция
21 июн 2024
29K
Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца
29 июл 2024
25K
Актуальное
Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
688
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
46
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
3K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости