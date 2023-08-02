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Клиенты Сбера получат до 4% от платежа по ипотеке бонусами СберСпасибо и скидку 3% на новостройки на Домклик

Дата публикации: 02 авг 2023
Клиенты Сбера получат до 4% от платежа по ипотеке бонусами СберСпасибо и скидку 3% на новостройки на Домклик

До 30 сентября 2023 года в Сбербанке будет действовать программа для покупателей квартир в новостройках — «Спасибо за квартиру». Она распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты. Перечень участвующих в программе жилых комплексов размещён на сайте СберСпасибо и на Домклик

Мы благодарны клиентам, которые выбирают нас для решения квартирного вопроса, и рады представить новую акцию «Спасибо за квартиру. Для примера, в России средний платеж по ипотеке составляет порядка 25 тысяч рублей в месяц. Так, при возврате 4% бонусами СберСпасибо по такому платежу клиент получает 1000 бонусов в месяц, которыми можно расплачиваться за товары и услуги у партнёров программы лояльности.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

По условиям программы, клиенты, оформившие ипотеку на новостройку на Домклик, получат до 4% ежемесячного платежа бонусами СберСпасибо, а также дополнительную скидку на квартиру до 3% от застройщика. Бонусы будут начисляться за каждый ежемесячный платеж по кредитному договору в течение двух лет. Их размер рассчитают индивидуально в зависимости от остатка суммы кредита, который необходимо выплатить по ипотеке.

Мы стремимся к тому, чтобы программа лояльности сопровождала не только регулярные покупки наших клиентов, но и поддерживала их самые важные и дорогостоящие приобретения. «Спасибо за квартиру» — это беспрецедентная акция, которая подарит скидки и эксклюзивный кешбэк бонусами тем, кто оформит ипотеку через Домклик. Бонусы можно будет потратить у партнёров СберСпасибо, например, чтобы обустроить новую квартиру или отпраздновать новоселье. При этом клиенты, которые совершат платёж по ипотеке через приложение СберБанк Онлайн, смогут получить дополнительные бонусы, а затем конвертировать их в рубли.

Фото эксперта
Екатерина Звонова
директор дивизиона «Лояльность» СберБанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо

Чтобы принять участие в программе, пользователям необходимо оформить заявку на ипотеку на новостройку на Домклик и заключить кредитный договор в течение 90 дней после одобрения заявки. Первым к новой акции присоединился уникальный проект СберСити — первая в России и крупнейшая в мире территория, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.

Отмечу, что первая сделка по программе «Спасибо за квартиру» пройдет именно с объектом СберСити в Рублёво-Архангельском. Этой сделкой мы откроем августовские продажи. Это прекрасная возможность приобрести квартиру в городе, который строится вокруг вас. К моменту, когда дом уже будет построен и готов к заселению, кешбэк бонусами от СберСпасибо будет напоминать нашим клиентам о выгодной покупке.

Фото эксперта
Андрей Лихачев
генеральный директор АО Рублево-Архангельское

«Спасибо за квартиру» — совместная акция Сбербанка, СберСпасибо, Домклик и партнёров-застройщиков. С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте СберСпасибо или на Домклик.

Подробнее об условиях акции «Спасибо за квартиру»

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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