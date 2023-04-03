Каждый четвёртый заёмщик планирует погасить ипотеку за 5 лет
8,2% россиян хотят купить квартиру в ближайшие полгода, при этом более половины из них готовы взять ипотеку, а каждый четвёртый — планирует закрыть кредит в течение пяти лет.
К такому выводу пришли специалисты СберСтрахования на основании опроса, который проводился в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.
За два года после проведения аналогичного опроса сумма, которую россияне планируют потратить на жильё, удвоилась и достигла 4 млн рублей. Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн. Самую низкую — в Астрахани (1,8 млн).
Какое жильё выбирают россияне
77,9% россиян хотят купить жильё на вторичном рынке. Наиболее популярным вариантом для покупки остаются однушки: к ним присматривается более половины покупателей. От 27% до 38% интересуются двушками, 7–15% — трёшками, до 5% — квартирами, где четыре и более комнат.
Где больше всего желающих взять ипотеку
По результатам исследования, больше всего потенциальных покупателей, которые планируют оформить ипотеку, оказалось в Краснодаре (97%), Тюмени (83%), Казани (82%), Уфе (79%), Омске (76%), Набережных Челнах и Санкт-Петербурге (по 71%). Меньше всего хотят взять жилищный кредит в Махачкале (35%).
В среднем россияне планируют закрыть ипотеку за 16,7 года. 23% сказали, что хотят это сделать за 5 лет, 17% — за 6–10 лет, 34% — за 11–20 лет, 23% — за 21–30 лет. И только 3% ответили, что планируют выплачивать жилищный кредит более 30 лет.
Кстати, желающих быстро закрыть ипотеку (за пять лет) больше всего оказалось в Набережных Челнах (36%), Рязани (34%), Владивостоке и Кирове (по 33%), Казани и Самаре (по 32%), Тюмени (30%).
Что касается первоначального взноса, половину стоимости квартиры готово внести только 18% потенциальных заёмщиков. Большинство (53%) закладывает на эти цели всего 10% цены жилья.
Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка:
«Большинство опрошенных россиян (70,6%) хотят жить в своём, а не в арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдёт ипотечное страхование — финансовая поддержка заёмщика на период выплаты кредита. В СберСтраховании также можно оформить полис от недобровольной потери работы, который компенсирует до шести месяцев поиска работы».
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