Сколько стоит снять квартиру в Москве? Карта цен аренды от Домклик
Эксперты аналитического центра Домклик рассчитали среднюю стоимость аренды жилья в различных районах Москвы. Рейтинги составлены на основе стоимости аренды квадратного метра, для большей информативности мы привели информацию о средней стоимости аренды и средней площади сдаваемых квартир.
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Где дешевле всего снимать квартиру в Москве
По данным на конец июля, арендовать квартиру с наиболее низкой стоимостью за квадратный метр, можно в следующих административных округах:
Троицкий округ: Новофедоровское, Кленовское, Щаповское, Вороновское и Первомайское поселения. Цена квадратного метра аренды — от 568 руб. Средняя цена аренды — около 36 тыс. руб. за квартиру площадью около 60 кв. м.
Западный округ: район Внуково. Цена квадратного метра аренды — от 575 руб. Здесь средняя цена предлагаемых квартир — 40 тыс. руб. (средняя площадь — 70 кв. м).
Зеленоградский округ: районы Матушкино и Старое Крюково. Цена квадратного метра аренды — от 605 руб. В этих районах цена аренды жилья на уровне 34 тыс. руб. Средняя площадь сдаваемых квартир — около 54 кв. м.
Новомосковский округ: городской округ Щербинка. Цена квадратного метра аренды — от 673 руб. При этом средняя стоимость предложения по аренде — 35 тыс. руб. при средней площади около 52 кв. м.
К районам с самой низкой стоимостью аренды в пределах МКАД относятся: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Бибирево, Вешняки, Выхино-Жулебино, Алтуфьевский, Ивановское, Восточное Дегунино, Братеево, Восточное Измайлово.
Цена за аренду квадратного метра — от 857 рублей. При этом снять квартиру здесь можно площадью 40 кв. м от 35 тысяч рублей.
Где самая дорогая московская аренда
Самыми дорогими по стоимости аренды квадратного метра сегодня являются центральные районы Москвы: Пресненский, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Якиманка, Мещанский и Тверской.
Стоимость аренды квадратного метра здесь достигает 2 250 рублей. Снять квартиру в таких районах получится в среднем за 200 — 250 тысяч рублей в месяц. Средняя площадь сдаваемых квартир — более 100 кв. м.
Стоит отметить, что им по стоимости квадратного метра не уступают районы на западе и на севере Москвы, которые выходят за пределы Садового кольца, такие как Беговой, Филевский парк, Хорошевский. Цена — около 2 тысяч за квадратный метр. И 100 — 130 тысяч рублей за квартиру в месяц, при этом площадь предлагаемых тут квартир от 60 кв. м.
На тепловой карте стоимости аренды виден значительный разрыв между «спальными» районами и районами центральной части столицы — примерно в четыре раза. Однако распределение далеко не равномерно: в подавляющем большинстве районов средняя цена аренды квартиры находится в интервале 35-40 тысяч рублей, в то время как лишь в 15% от всех районов цена варьируется в пределах 100-250 тысяч рублей в месяц.
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