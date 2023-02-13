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Каким выдался январь 2023 для рынка ипотеки: исследование Домклик

Дата публикации: 13 фев 2023
Каким выдался январь 2023 для рынка ипотеки: исследование Домклик

Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в январе 2023 года.

Если коротко — в целом по стране число выдач ипотеки сократилось на 5% по сравнению с показателями января предыдущего года. При этом отмечается рост количества ипотечных сделок в нестоличных мегаполисах и снижение спроса на ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге.

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач в январе 2023. Процентный прирост по отношению к январю 2022 для каждого региона показан в скобках
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач в январе 2023. Процентный прирост по отношению к январю 2022 для каждого региона показан в скобках

После рекордных показателей декабря (120 тыс. сделок) первый месяц 2023 года также можно назвать достаточно активным: количество ипотечных сделок составило более 53 тысяч, что всего на 5% отстает от января 2022 года. По данным за январь, лидерами по числу выдач ипотеки по-прежнему являются:

  • Москва (3,6 тыс.)
  • Московская область (3,2 тыс.)
  • Краснодарский край (2,8 тыс.)

Результаты сравнения показателей января 2023 (год к году) также говорят об укреплении ипотечного рынка в нестоличных мегаполисах и о снижении спроса в Москве и Санкт-Петербурге.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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