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Какая инфраструктура нужна для комфортной жизни в новостройке

Дата публикации: 08 апр 2025
Какая инфраструктура нужна для комфортной жизни в новостройке

Соответствовать реальным потребностям будущих жителей — непростая задача для девелопера. Сегодня люди хотят, чтобы рядом с домом была возможность работать, заниматься спортом, встречаться с друзьями, общаться с семьей или же просто спокойно отдохнуть. Стараясь сделать среду действительно комфортной для жизни и досуга, застройщики постоянно ищут свежие решения.

Как это реализуется на практике — рассмотрим на примере жилых комплексов компании «ДСК-1», ведущего девелопера ХМАО. 

Для детей 

Современный жилой комплекс должен обеспечивать разнообразную инфраструктуру для детей, чтобы создать безопасную и комфортную среду для их развития и досуга. Рассмотрим несколько ключевых элементов, которые девелоперы сегодня включают в свои проекты.

Образовательные учреждения. Близость к детским садам, школам и дополнительным образовательным центрам (музыкальные, художественные школы) позволяет родителям обеспечить лучшие условия развития детей.

Игровые и спортивные площадки. Современные ЖК достойно отвечают на запрос качественной развивающей среды на придомовой территории. Детские площадки в виде качелей и песочницы давно остались в прошлом. Теперь застройщики создают полноценные игровые городки с прицелом на детей разного возраста.

Безопасное резиновое покрытие, горки, балансиры и другое современное игровое оборудование – обязательные атрибуты детских площадок, которые становятся местом долгих прогулок юных жителей. Как, например, в ЖК «Крылов», который «ДСК-1» строит в Сургуте.

Безопасность. Огражденные территории, система видеонаблюдения и контроль доступа во двор — основные элементы инфраструктуры в новостройках, которые позволяют обеспечить безопасность всех жителей комплекса, и в первую очередь — детей .

Ту самую «фишку», которой порой так не хватает в жилых пространствах, югорский застройщик нашел через национальную идентичность. Совсем скоро во дворе жилого комплекса «Западный квартал» в Ханты-Мансийске появится горка в виде хантыйского чума из древесины, а также современные качели-луна с подсветкой. 
Ту самую «фишку», которой порой так не хватает в жилых пространствах, югорский застройщик нашел через национальную идентичность. Совсем скоро во дворе жилого комплекса «Западный квартал» в Ханты-Мансийске появится горка в виде хантыйского чума из древесины, а также современные качели-луна с подсветкой. 

Для активных жителей 

Поддержание здорового образа жизни — глобальный тренд, и застройщики тоже стараются ему соответствовать, предлагая решения для спорта и тренировок.

Поэтому во дворах новых жилых комплексов появляются зоны «воркаут», где каждый житель может провести полноценную тренировку под открытым небом, пользуясь гимнастическими снарядами. В некоторых проектах, как, например, в доме бизнес-класса «За ручьём» в Сургуте появятся деревянные настилы для йоги, и даже свой фитнес-центр. 

Для отдыха 

В семейных жилых комплексах крайне важно организовать зеленые зоны и места для спокойных прогулок мам с колясками, для отдыха пожилых людей, чтения в удовольствие или телефонного разговора с близкими.

Например, для ХМАО это особенно актуально летом, когда жители готовы проводить часы на свежем воздухе, после зимы, которая в этом регионе длится более полугода. Поэтому на территориях современных ЖК обязательно предусмотрены специальные места для отдыха и продуман ландшафтный дизайн.

Еще один важный критерий — отсутствие порогов и прочих преград, что позволяет сделать пространство комфортнее. 

Для быстрого доступа в любую точку города

Транспортная инфраструктура — еще один важный тренд современной застройки. Крупные магистрали недалеко от жилых комплексов и удобные выезды на них облегчают путь до работы и других важных объектов, ведь никто не хочет проводить полдня в дороге. Поэтому застройщики стараются выбирать для своих проектов локации с развитым транспортным окружением и обязательным наличием недалеко от домов остановок общественного транспорта.

Для комфортной бытовой жизни

Коммерческие помещения на первых этажах новостроек — уже не тренд, а скорее стандарт высокого качества жизни. В жилых комплексах оживленный заинтересованный трафик, поэтому предприниматели с удовольствием открывают мини-маркеты, аптеки, пекарни, пункты выдачи маркетплейсов, студии маникюра, детские центры и другие нужные людям услуги.

Поэтому на первых этажах современных ЖК девелоперы заранее предусматривают нежилые помещения с отдельным входом, витражным остеклением, функциональной планировкой, высокими потолками, которые пользуются спросом у локальных бизнесменов. 

Для владельцев автомобилей 

Особой популярностью сегодня пользуется концепция «двор без машин», которая предполагает создание общественных придомовых пространств, свободных от автомобильного движения.

В таких проектах все стоянки выносятся за пределы придомовой территории. Вместе с тем места парковок должны быть продуманы и находиться недалеко от дома или прямо в нем. Например, в доме бизнес-класса «За ручьём» в Сургуте есть двухуровневый паркинг, куда можно спуститься можно на лифте со своего этажа. 

 

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Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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