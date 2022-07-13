Как изменится порядок оборота недвижимости без данных владельца
Принятый Госдумой закон о защите персональных данных с 1 марта 2023 года меняет порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь получить справку об объекте и его собственнике смогут не все желающие. Как это скажется на процедуре покупки и продажи недвижимости?
Зачем принят закон
Инициатором законопроекта стал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его мнению, «бесконтрольный оборот данных — это угроза человеку», тем более данных, «где человек живет, по каким адресам он находится, что ему принадлежит». С ним не согласны в РСПП: наоборот, закон «усложнит оборот объектов недвижимости и может привести к увеличению случаев мошенничества».
Какая процедура теперь будет
Выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости) — это официальный документ, который подтверждает права на квартиру, дом или землю. Обычно в выписке из ЕГРН указывались: кадастровый номер, адрес, площадь, назначение, наименование, этажность, дата ввода в эксплуатацию, правообладатель, информация об арестах и обременениях. До сих пор эти сведения были открытыми (в этом и есть смысл реестра, считают эксперты) Любое лицо — как покупатель, так и его представители (юристы, риелторы) — могло заказать выписку из реестра и посмотреть, кому принадлежит конкретный объект недвижимости.
С марта 2023 года персональные данные собственников будут закрыты для третьих лиц, кроме нотариусов, кадастровых инженеров, соседей по участку, супругов, дольщиков и арендаторов. А их получение станет возможным только с согласия владельца недвижимости, о чем он должен сообщить в любой удобной форме в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН.
Какие последствия введения закона
Мнения экспертов расходятся. Одни уверены, что новый порядок усложнит процедуру оформления сделок и удлинит сроки. Выписку из ЕГРН придется заказывать несколько раз: уже через несколько дней документ устаревает. Кроме того, данные об объекте недвижимости были важны не только при покупке, чтобы убедиться, что квартира или земельный участок «чистый» от других собственников и обременений.
Новшество затронет и тех, кто намерен взыскать ущерб (например, залил сосед сверху), задолженности (УК, ЖКС) или при разделе имущества бывших супругов уже после развода. А также юристов по банкротным делам или частных детективов.
Другие эксперты полагают, что мера сделает рынок оборота недвижимости белым и более защищенным, избавив от непрофессиональных риелторов. Уже сегодня, чтобы не потерять деньги при покупке жилья, можно заказать юридическую проверку от Домклик с сертификатом на возмещение стоимости на случай непредвиденных рисков.