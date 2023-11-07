Как изменились тарифы на парковку в Москве с 7 ноября
С 7 ноября на некоторых улицах Москвы изменились тарифы на платную парковку. В одних районах стоимость места для автомобиля возросла, в других — снизилась. О новых мерах расчета сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Новые тарифы на парковку
В районах Хорошевский, Аэропорт, Новогиреево, Рязанский, Гольяново, Метрогородок и Алексеевский на 21 участке улиц впервые ввели плату за место для автомобиля по тарифу 40 руб./час.
Район
Улица
Действующий тариф
Алексеевский
Новоалексеевская улица, дом 16, корпус 3
40 руб./час
Хорошёвский
1-й Магистральный проезд
40 руб./час
Рязанский
улица Михайлова, дом 30А, корпус 1, дом 30А, корпус 2, дом 30А, корпус 3, дом 30А, корпус 4
40 руб./час
Аэропорт
Ленинградский проспект, дом 36, строение 11, дом 36, строение 30, дом 36, строение 31, дом 36, строение 33, дом 36, строение 36, дом 36, строение 41
c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час;
Гольяново
Байкальский переулок
40 руб./час
Повышение тарифов
Стоимость парковки возросла в районах Дорогомилово, Красносельский, Мещанский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Якиманка, Беговой, Аэропорт, Марьина Роща, Останкинский, Савеловский, Южной и Северное Тушино на 74 участках улиц. На некоторых из них, а именно на Часовой и на Бутырской, самый дешевый 40-рублевый тариф изменился в зависимости от времени — c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, далее — 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час.
Как объясняли в столичном дептрансе, увеличение цены за место для хранения автомобиля происходит при загруженности парковки на 90-100%.
Снижение тарифов
Парковочное место подешевело на следующих улицах: Причальный проезд, Шелепихинское шоссе, Складочная улица, участок Космодамианской набережной, 4-я улица Марьиной Рощи, 3-я улица Марьиной Рощи, 2-й проезд Марьиной Рощи.
Район
Улица
Действующий тариф
Новый тариф
Пресненский
Причальный проезд
c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Пресненский
Шелепихинское шоссе
c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Замоскворечье
Космодамианская набережная
c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Марьина Роща
Складочная улица
с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
40 руб./час
Марьина Роща
4-я улица Марьиной Рощи
с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
40 руб./час
Марьина Роща
3-я улица Марьиной Рощи
с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
40 руб./час
Марьина Роща
2-й проезд Марьиной Рощи
с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
40 руб./час
Кроме того, на 35 участках улиц парковка стала платной и по воскресеньям. В их числе — Киевская, Марксистская, Студенческая улицы, Ольховский, Ботанический, Можайский, Кутузовский переулки.
Тарифы на эвакуацию автомобилей
Напомним, что с 15 октября в столице также изменилась стоимость эвакуации машин.
- Первые сутки транспортное средство хранится на спецстоянке бесплатно. На перемещение и хранение дается скидка 25%, если оплатить сумму до получения авто.
- Стоимость эвакуации автомобиля категории М, А, или В с мощностью двигателя до 80 л. с. с оплатой до истечения 60 дней с момента его возвращения составит 5920 руб. (ранее — 4730 руб. без скидки).
- Цена эвакуации автомобиля категории В мощностью 80–250 л. с. стала равна 9450 руб. (вместо 7540 руб.).
- За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с. и другой транспорт с разрешенной максимальной массой до 4 т придется заплатить 10 703 руб. вместо 10 580 руб.
При этом хранение автомобилей категорий M и A обойдется в 940 руб., категорий B и D массой не более 3,5 т — 1820 руб., категории D массой свыше 3,5 т, категорий С, Е и негабаритных транспортных средств — 2590 руб.