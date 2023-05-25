Ипотека в России в апреле выросла на 2,2% — Центробанк
Ипотечное кредитование в России в апреле увеличилось на 2,2%, что соответствует уровню марта. Об этом сообщили в Центробанке.
«При этом выдачи льготной ипотеки несколько замедлились, уступив долю рыночной, что говорит о некотором смещении спроса с первичного на вторичный рынок. Потребительское кредитование также растет достаточно высокими темпами (+1,2%) после восстановления в марте», — говорится в сообщении регулятора.
Активные темпы выдачи ипотеки сохраняются третий месяц подряд. По данным ЦБ, объём средств населения в банках существенно увеличился — на 1,6%, в том числе благодаря авансированию социальных платежей перед майскими праздниками и увеличению их суммы.
Аналитика Домклик
По данным аналитиков Домклик, цены на жильё в России стабилизировались из-за устойчивого спроса на ипотеку и на первичное жильё.
Согласно данным Сбера о заключенных ипотечных сделках, в апреле средняя стоимость кв. м в новостройке по стране увеличилась на 2,3% и теперь составляет 116 тыс. рублей. В крупнейших регионах изменения в цене фиксируются в пределах 2–3%. Наибольший прирост стоимости первичного жилья отмечается в Ростовской, Нижегородской, Тюменской областях.
Стоимость «вторички» по стране в апреле увеличилась всего на 1,7%. Самый ощутимый рост цен произошёл в Свердловской и Омской областях и в Красноярском крае.
Спрос на льготные программы в апреле продолжал быть высоким. По данным Домклик, самыми востребованными остаются программы «Господдержка» и семейная ипотека.