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Ипотека в России в апреле выросла на 2,2% — Центробанк

Дата публикации: 25 мая 2023
Ипотека в России в апреле выросла на 2,2% — Центробанк

Ипотечное кредитование в России в апреле увеличилось на 2,2%, что соответствует уровню марта. Об этом сообщили в Центробанке.

«При этом выдачи льготной ипотеки несколько замедлились, уступив долю рыночной, что говорит о некотором смещении спроса с первичного на вторичный рынок. Потребительское кредитование также растет достаточно высокими темпами (+1,2%) после восстановления в марте», — говорится в сообщении регулятора.

Активные темпы выдачи ипотеки сохраняются третий месяц подряд. По данным ЦБ, объём средств населения в банках существенно увеличился — на 1,6%, в том числе благодаря авансированию социальных платежей перед майскими праздниками и увеличению их суммы.

Аналитика Домклик

По данным аналитиков Домклик, цены на жильё в России стабилизировались из-за устойчивого спроса на ипотеку и на первичное жильё.

Согласно данным Сбера о заключенных ипотечных сделках, в апреле средняя стоимость кв. м в новостройке по стране увеличилась на 2,3% и теперь составляет 116 тыс. рублей. В крупнейших регионах изменения в цене фиксируются в пределах 2–3%. Наибольший прирост стоимости первичного жилья отмечается в Ростовской, Нижегородской, Тюменской областях.

Стоимость «вторички» по стране в апреле увеличилась всего на 1,7%. Самый ощутимый рост цен произошёл в Свердловской и Омской областях и в Красноярском крае.

Спрос на льготные программы в апреле продолжал быть высоким. По данным Домклик, самыми востребованными остаются программы «Господдержка» и семейная ипотека.

Читайте подробнее об изменениях на рынке ипотеки в исследовании Домклик>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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