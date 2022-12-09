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Ипотека Сбера на завершение строительства дома стала доступна по льготной ставке

Дата публикации: 09 дек 2022
Ипотека Сбера на завершение строительства дома стала доступна по льготной ставке

Теперь ипотеку Сбера по льготной ставке в рамках госпрограмм можно получить не только на строительство жилого дома с нуля, но и на его завершение.

Какие это госпрограммы:

Строительство может осуществляться своими силами или с помощью подрядчика — в зависимости от условий госпрограммы.

«Мы продолжаем улучшать ипотеку для ИЖС. Теперь клиенты могут взять жилищный кредит на завершение строительства дома по льготным программам с низкими ставками. По данным аналитиков Домклик, в третьем квартале доля кредитов на программы с господдержкой в ИЖС в Сбере превысила 95% — это рекорд за всё время. Все эти меры помогают людям приблизить долгожданное новоселье и поселиться в собственном доме, построенном по своему вкусу. Сбер и дальше будет прилагать максимум усилий для развития ипотечных программ, чтобы ими воспользовались как можно большее число людей».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Кредит на завершение строительства доступен траншами или единовременным платежом. Первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости.

Ипотека на завершение строительства дома

Сбер запустил ипотеку на завершение строительства летом 2022 года в рамках базовой программы «Строительство жилого дома». Ипотека выдаётся как на достройку жилого дома на имеющемся участке, так и на покупку земли с недостроенным домом и завершение его строительства.

Сбер фиксирует постоянный рост к ипотеке на ИЖС. За неполный 2022 год, по данным Домклик, банк выдал 20,7 тыс. ипотек на 84,7 млрд рублей (из них — 92% по госпрограммам). Для сравнения: в 2021 году россияне оформили всего 8 тыс. ипотечных кредитов для ИЖС на 24,3 млрд рублей.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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