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Госдума продлила «дачную амнистию» для СНТ

Дата публикации: 31 янв 2024
Госдума продлила «дачную амнистию» для СНТ

Упрощенный порядок оформления прав на здания и сооружения общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ) продлят до 2031 года. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума.

Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. Это, например, гаражи, склады, посты охраны и так далее. Норма, позволяющая регистрировать их и ставить на кадастровый учет по упрощенной схеме, действовала до 1 января 2024 года.

После того, как закон подпишет президент, «дачная амнистия» для СНТ будет продлена до 1 марта 2031-го.

Ранее депутаты предложили облегчить оформление в собственность домов, поделенных для проживания нескольких семей, а также бань и сараев.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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