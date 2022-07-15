Главное за неделю: Сбер снижает ставку за единовременный платеж, «однушки» в Москве подешевели
- Сбер снижает ставку по ипотеке — от 0,5% годовых — при единовременном платеже
- Ипотечные ставки вернулись на уровень «допандемийного» 2019 года
- Сбер снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1% годовых при субсидировании застройщиком
- «Однушки» в Москве и других крупных городах подешевели
- За год объем инвестиций в недвижимость РФ вырос на 42%
- Ипотеку в России среди иностранцев чаще всего берут белорусы
- Рефинансировать ипотечные кредиты с помощью материнского капитала станет проще
1. Сбер снижает ставку по ипотеке — от 0,5% годовых — при единовременном платеже
На Домклик доступно снижение процентной ставки по ипотеке Сбера за счет уплаты единовременного платежа. Сумма платежа зависит от размера снижения ставки: минимальный единовременный платеж составляет 0,6% от суммы кредита, а скидка на ставку действует на протяжении всего срока ипотеки.
Чтобы воспользоваться услугой, в ипотечном калькуляторе нужно выбрать опцию «Своя ставка». Заемщик сам выбирает, на сколько процентов будет снижена ставка по ипотеке: 0,5% или 1,5%. В некоторых случах снижение ставки может быть более значительным, подробности — у менеджера по ипотеке.
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2. Ипотечные ставки вернулись на уровень «допандемийного» 2019 года
После резкого повышения ставок в феврале 2022 года, в июне рынок ипотеки оживился, ставки снизились и вернулись на уровень «допандемийного» 2019 года, а по некоторым программам даже стали ниже.
Если в мае число выданных кредитов сократилось до 30 тысяч (чуть больше было выдано в апреле), то в июне их количество выросло до 51 тысячи, пишет РБК. Этому способствовали несколько спасительных мер на финансовом рынке.
3. Сбер снизил ставку по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1% годовых при субсидировании застройщиком
Сбер дополнил льготную программу «Дальневосточная ипотека» опцией субсидирования процентной ставки застройщиком.
Это позволило снизить минимальную ставку по программе с 1,7% до 0,1% годовых при условии страхования жизни и здоровья и электронной регистрации сделки.
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4. «Однушки» в Москве и других крупных городах подешевели
Москва сильнее всех почувствовала на себе падение цен на однокомнатные квартиры. Всего снижение цен в «однокомнатном» сегменте замечено в 28 городах. В столице по итогам июня 2022 года средняя стоимость квартир снизилась на 7,16%, до 10 млн рублей.
Среди рекордсменов по удешевлению «однушек» числятся Иваново (падение составило 5,94%, стоимость средней квартиры упала до 2,77 млн рублей), на третьем месте — Рязань (5,71% и 3,3 млн рублей соответственно). В первую пятерку вошли также Санкт-Петербург (5,07% и 7,2 млн рублей) и Казань (5% и 5,7 млн рублей).
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5. За год объем инвестиций в недвижимость РФ вырос на 42%
Объем инвестиций в недвижимость РФ по итогам I полугодия 2022 года достиг почти 180 млрд рублей, увеличившись на 42% относительно показателя годом ранее. Об этом сообщается в исследовании компании Knight Frank Russia.По объему вложенных средств лидируют площадки под жилую застройку, доля — 47%. На втором месте офисная недвижимость с долей в 27%. При этом более 34% инвестиций пришлось на объекты, расположенные в Санкт-Петербурге. Третье место заняла торговая недвижимость с долей в 11%.
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6. Ипотеку в России среди иностранцев чаще всего берут белорусы
К годовщине запуска программы «Ипотека для иностранных граждан» аналитический центр Домклик подготовил специальное исследование. Выяснилось, что из всех иностранцев больше всего ипотечных сделок в Сбере заключают граждане Беларуси — 26%. Далее идут граждане Таджикистана (16%), а замыкают тройку резиденты Узбекистана (11,7%).
Чаще всего иностранные граждане берут ипотеку в России на покупку готовых квартир на вторичном рынке. Спросом также пользуется ипотека на приобретение квартир в новостройках и ипотека на загородные дома и землю. Охотнее всего резиденты других стран покупают жилье в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, а также в Калужской области.
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7. Рефинансировать ипотечные кредиты с помощью материнского капитала станет проще
Кабинет министров РФ внес коррективы в правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий.
Изменения от 13 июля 2022 года коснулись списка обязательных документов, которые должен предоставить заемщик в Пенсионный фонд. Предполагается, что это решение поможет заемщикам быстрее рефинансировать ипотеку.