Главное за неделю с 5 по 9 августа 2024 года
- Домклик обновил список ЖК — участников акции со скидкой на ипотеку Сбера
- Путин подписал ряд законов в сфере недвижимости
- Домклик сравнил цены на новостройки и вторичное жилье в Северо-Западном федеральном округе
- Условия «Семейной ипотеки» могут снова изменить
- Премиальные клиенты Сбера могут получить до 60 млн рублей под залог недвижимости
- Домклик назвал регионы с самыми доступными загородными домами
1. Домклик обновил список ЖК — участников акции со скидкой на ипотеку Сбера
Сбер проводит акцию, в рамках которой клиенты могут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке, покупая квартиру у застройщика с витрины Домклик.
Список ЖК, участвующих в акции, обновляется каждые две недели. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.
Новый список ЖК, квартиры в которых можно купить со скидкой, размещен на отдельной странице.
Узнать больше об условиях акции>>
2. Путин подписал ряд законов в сфере недвижимости
Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снизили с пяти лет до трех.
Также для девелоперов уменьшается штраф, который они платят от суммы, присужденной за нарушение договора. Ранее он составлял 50%, теперь — 5%. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вступит в силу 1 сентября.
Кроме этого, подрядчиков, которые строят частные дома с использованием эскроу-счетов, освободили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Это должно снизить себестоимость строительства домов и повысить доступность такого жилья для граждан. Такой порядок начнет действовать с 1 апреля 2025 года.
Узнать, что изменилось для собственников жилья с августа 2024 года>>
3. Домклик сравнил цены на новостройки и вторичное жилье в Северо-Западном федеральном округе
Стандартная квартира в новостройке в Северо-Западном федеральном округе в среднем стоит 9,8 млн руб., на вторичном рынке — 7,9 млн руб. А частный дом обойдется покупателям в 6,9 млн руб. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Домклик.
Кроме этого, аналитики изучили объявления о продаже недвижимости на Домклик в июле отдельно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выяснилось, что в Санкт-Петербурге жилье стоит дороже, чем в среднем по округу. Самую высокую цену эксперты зафиксировали там на частные дома — 14,1 млн руб.
Читать исследование полностью>>
4. Условия «Семейной ипотеки» могут снова изменить
Правительство России и Центробанк оценят влияние обновленной «Семейной ипотеки» на рынок и при необходимости предложат изменения в льготную программу.
Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы.
Узнать больше о льготных программах ипотеки>>
5. Премиальные клиенты Сбера могут получить до 60 млн рублей под залог недвижимости
Сбер запустил пилотный проект — «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на Домклик с расширенным лимитом. В рамках него клиенты с пакетами услуг Sber Private Banking и СберПервый могут получить в банке до 60 млн руб. кредитных денег.
При этом базовые условия программы предполагают выдачу максимум 20 млн руб.
Для отображения и применения специальных тарифов премиальным клиентам нужно авторизоваться на сайте domclick.ru через Сбер ID.
Узнать, как получить кредит под залог недвижимости в Сбере>>
6. Домклик назвал регионы с самыми доступными загородными домами
Дешевле всего частные дома стоят в Волгоградской области, дороже — в Санкт-Петербурге. В среднем квадратный метр жилья там обойдется в 40,6 тыс. руб. и 126,8 тыс. руб. соответственно. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив объявления о продаже в августе.
Также эксперты проанализировали рынок аренды Подмосковья. По данным на конец июля, дороже всего проживание в доме площадью 100 кв. м обойдется в Красногорске — 138,5 тыс. руб. в месяц.
Второе место занимает Истра со 127,3 тыс. руб., третье — Одинцово со 113 тыс. руб.
Здравствуйте мне нужно 6.200млн мне одобрили только 3999 млн у меня четверо детей несовершеннолетних сами маленькие 5.5 лет муж и я официально работаем мы из Белгорода скажите пожалуйста для нас какие варианты есть 😊
Кызы А.здравствуйте! Все подробности предварительного одобрения ипотеки рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/chto-takoe-predvaritelnoe-odobrenie-ipoteki?ysclid=lzwn0mjdk1205785727
Также вы можете почитать статьи об ипотеке без первого взноса в Сбере и о самых распространённых способах приобрести квартиру.
Мне вот интересно, то есть семья до 6 лет подходит на одного ребенка для семейной ипотеки, а после 7 лет не дети??? Очень интересно!
Мария К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Со всеми актуальными ипотечными программами можно ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs?from=blog
А вот я извиняюсь спросить , кто это решил , что молодая семья не может состоять после 35-38 лет? Детей еще практически не у кого не было ещё ? А они уже не имеют право воспользоваться как молодая семья и не в какую категорию они не "помещаются" !!!!Сейчас поколение таких пар создающие якобы "молодые семьи" ! И как быть ? Хочется посмотреть на этого человека ? Который решил за всех тех людей? Получается они , эти семейные пары вообще в принципе не могут приобрести квартиру, живя в Москве и работая там же.
Татьяна Х.Спасибо, что поделились своим мнением. Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.
Пусть разрешат мамам детей ивалидов покупать квартиры вторичного жилья, не самые старые конечно , допустим 5-10- летние, так как в семье где есть такие детки, чаще работает кто то один, соответственно льготную ипотеку в 6 млн. могут и не одобрить, а кому то ее и не потянуть, а у нас на ДВ новая однушка от застройщика 6 млн. Одобрили 3,6 млн даже если миллион добавить НЕ ХВАТИТ! При этом вторичку не старую можно купить на эти деньги вполне!
Роза З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением💚
Роза З.Главное при капитализме - это финансовая прибыль застройщиков, а не благополучие нищего населения.