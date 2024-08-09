Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
5 мин
10K

Главное за неделю с 5 по 9 августа 2024 года

Дата публикации: 09 авг 2024
Главное за неделю с 5 по 9 августа 2024 года
Содержание

1. Домклик обновил список ЖК — участников акции со скидкой на ипотеку Сбера

Сбер проводит акцию, в рамках которой клиенты могут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке, покупая квартиру у застройщика с витрины Домклик.

Список ЖК, участвующих в акции, обновляется каждые две недели. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.

Фото эксперта
Журнал Домклик

Новый список ЖК, квартиры в которых можно купить со скидкой, размещен на отдельной странице.

Узнать больше об условиях акции>>

2. Путин подписал ряд законов в сфере недвижимости

Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снизили с пяти лет до трех.

Также для девелоперов уменьшается штраф, который они платят от суммы, присужденной за нарушение договора. Ранее он составлял 50%, теперь — 5%. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вступит в силу 1 сентября.

Кроме этого, подрядчиков, которые строят частные дома с использованием эскроу-счетов, освободили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Это должно снизить себестоимость строительства домов и повысить доступность такого жилья для граждан. Такой порядок начнет действовать с 1 апреля 2025 года.

Узнать, что изменилось для собственников жилья с августа 2024 года>>

3. Домклик сравнил цены на новостройки и вторичное жилье в Северо-Западном федеральном округе

Стандартная квартира в новостройке в Северо-Западном федеральном округе в среднем стоит 9,8 млн руб., на вторичном рынке — 7,9 млн руб. А частный дом обойдется покупателям в 6,9 млн руб. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра Домклик.

Кроме этого, аналитики изучили объявления о продаже недвижимости на Домклик в июле отдельно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выяснилось, что в Санкт-Петербурге жилье стоит дороже, чем в среднем по округу. Самую высокую цену эксперты зафиксировали там на частные дома — 14,1 млн руб.

Читать исследование полностью>>

4. Условия «Семейной ипотеки» могут снова изменить

Правительство России и Центробанк оценят влияние обновленной «Семейной ипотеки» на рынок и при необходимости предложат изменения в льготную программу.

Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы.

Фото эксперта
Владимир Путин
президент России

Узнать больше о льготных программах ипотеки>>

5. Премиальные клиенты Сбера могут получить до 60 млн рублей под залог недвижимости

Сбер запустил пилотный проект — «Нецелевой кредит под залог недвижимости» на Домклик с расширенным лимитом. В рамках него клиенты с пакетами услуг Sber Private Banking и СберПервый могут получить в банке до 60 млн руб. кредитных денег.

При этом базовые условия программы предполагают выдачу максимум 20 млн руб.

Для отображения и применения специальных тарифов премиальным клиентам нужно авторизоваться на сайте domclick.ru через Сбер ID.

Узнать, как получить кредит под залог недвижимости в Сбере>>

6. Домклик назвал регионы с самыми доступными загородными домами

Дешевле всего частные дома стоят в Волгоградской области, дороже — в Санкт-Петербурге. В среднем квадратный метр жилья там обойдется в 40,6 тыс. руб. и 126,8 тыс. руб. соответственно. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив объявления о продаже в августе.

Также эксперты проанализировали рынок аренды Подмосковья. По данным на конец июля, дороже всего проживание в доме площадью 100 кв. м обойдется в Красногорске — 138,5 тыс. руб. в месяц.

Второе место занимает Истра со 127,3 тыс. руб., третье — Одинцово со 113 тыс. руб.

Читать все исследование>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии9
К
Кызы А.
16 авг 2024

Здравствуйте мне нужно 6.200млн мне одобрили только 3999 млн у меня четверо детей несовершеннолетних сами маленькие 5.5 лет муж и я официально работаем мы из Белгорода скажите пожалуйста для нас какие варианты есть 😊

Домклик
16 авг 2024

Кызы А.здравствуйте! Все подробности предварительного одобрения ипотеки рассказали в статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/chto-takoe-predvaritelnoe-odobrenie-ipoteki?ysclid=lzwn0mjdk1205785727

Также вы можете почитать статьи об ипотеке без первого взноса в Сбере и о самых распространённых способах приобрести квартиру.

М
Мария К.
15 авг 2024

Мне вот интересно, то есть семья до 6 лет подходит на одного ребенка для семейной ипотеки, а после 7 лет не дети??? Очень интересно!

Домклик
15 авг 2024

Мария К.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Со всеми актуальными ипотечными программами можно ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/ipoteka/programs?from=blog

Т
Татьяна Х.
13 авг 2024

А вот я извиняюсь спросить , кто это решил , что молодая семья не может состоять после 35-38 лет? Детей еще практически не у кого не было ещё ? А они уже не имеют право воспользоваться как молодая семья и не в какую категорию они не "помещаются" !!!!Сейчас поколение таких пар создающие якобы "молодые семьи" ! И как быть ? Хочется посмотреть на этого человека ? Который решил за всех тех людей? Получается они , эти семейные пары вообще в принципе не могут приобрести квартиру, живя в Москве и работая там же.

Домклик
13 авг 2024

Татьяна Х.Спасибо, что поделились своим мнением. Сожалеем, что условия программы не подходят. Программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.

Р
Роза З.
10 авг 2024

Пусть разрешат мамам детей ивалидов покупать квартиры вторичного жилья, не самые старые конечно , допустим 5-10- летние, так как в семье где есть такие детки, чаще работает кто то один, соответственно льготную ипотеку в 6 млн. могут и не одобрить, а кому то ее и не потянуть, а у нас на ДВ новая однушка от застройщика 6 млн. Одобрили 3,6 млн даже если миллион добавить НЕ ХВАТИТ! При этом вторичку не старую можно купить на эти деньги вполне!

Домклик
12 авг 2024

Роза З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением💚

Е
Евгений Т.
13 авг 2024

Роза З.Главное при капитализме - это финансовая прибыль застройщиков, а не благополучие нищего населения.

Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
897
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал