Главное за неделю с 22 по 26 июля 2024 года
- ЦБ поднял ключевую ставку до 18%
- Домклик опубликовал новый список новостроек со скидками на ипотеку Сбера
- Механизм эскроу внедрили в ИЖС
- Домклик выяснил, какие скидки готовы давать продавцы «вторички»
- Срок гарантии на новостройки сократят до трех лет
- Маткапитал предложили использовать для покупки авто
- Для строителей частных домов по эскроу отменят НДС
1. ЦБ поднял ключевую ставку до 18%
Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 16% до 18%.
Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Ключевая ставка оставалась на уровне 16% с декабря 2023 года.
2. Домклик опубликовал новый список новостроек со скидками на ипотеку Сбера
Сбер после сокращения льготных программ запустил акцию на новостройки со скидкой на ипотеку.
В рамках акции клиенты могут получить скидку 0,5% на ставку по ипотеке, покупая квартиру у застройщика с витрины Домклик. Раньше такая возможность была только при покупке вторичного жилья.
Список ЖК, участвующих в акции, обновляется каждые две недели. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.
Опубликованный перечень новостроек актуален с 24 июля по 7 августа 2024 года.
Узнать больше об условиях акции>>
3. Механизм эскроу внедрили в ИЖС
Президент России Владимир Путин подписал два закона, регулирующие использование эскроу-счетов при строительстве частных домов. В них, например, прописаны требования к подрядчикам, которые хотят работать таким образом.
Эскроу-счет — это специальный счет в банке, на котором будут заморожены деньги заказчика за дом. Подрядчик получит их только после передачи объекта. Cредства будут страховаться на сумму до 10 млн руб.
Одним из документов также разрешается тратить маткапитал на строительство частных домов через эскроу.
Подробнее о преимуществах ИЖС с эскроу>>
4. Домклик выяснил, какие скидки готовы давать продавцы «вторички»
Средний размер скидки на вторичном рынке недвижимости РФ в июне составил 6,2%. То есть при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 млн руб. продавец может скинуть около 300 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики Домклик.
Исследование показало, что наименьший размер дисконта предлагают в Москве (3,5%), Санкт-Петербурге (4%) и Московской области (4,2%). Самые большие скидки — в Краснодарском крае (8,9%), Воронежской области (7,9%) и Татарстане (7,3%).
В последний месяц действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки» разница в ипотечных платежах на первичном и вторичном рынках в наиболее активных регионах, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, составляла порядка 20-30%.
Надо полагать, в ближайшее время разрыв будет сокращаться, что впоследствии может привести к нарастанию конкуренции между строящимся и готовым жильем. Это значит, что размер дисконта может еще увеличиться.
Читать все исследование>>
5. Срок гарантии на новостройки сократят до трех лет
Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные дефекты, хотят снизить с пяти лет до трех. Такую поправку одобрила Госдума.
Речь не идет о технологическом и инженерном оборудовании — срок гарантии на него и сейчас три года. Поправка касается конструктивных элементов здания: стен, крыши, окон и так далее.
Кроме того, депутаты исключили двойную ответственность для застройщиков за несвоевременное устранение недостатков жилья. А также уменьшили размер штрафа, который они платят от суммы, присужденной за нарушение договора.
Узнать подробнее о принятом законе>>
6. Маткапитал предложили использовать для покупки авто
Законопроект, который дает возможность многодетным и семьям с ребенком-инвалидом тратить материнский капитал на приобретение отечественной машины, внесли в Госдуму.
Средства маткапитала можно и нужно использовать в том числе для приобретения отечественного авто. Многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом нуждаются в транспорте — это естественная потребность, особенно для сельской местности.
Авто может быть как новым, так и подержанным, но должно быть произведено в России; машину нельзя продать, отдать в залог либо передать кому-то другим способом в течение пяти лет с даты ее регистрации.
Подробнее о получении маткапитала в 2024 году>>
7. Для строителей частных домов по эскроу отменят НДС
Подрядчики, которые работают по договору на строительство частных домов с применением эскроу-счета, не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС). Такой закон приняла Госдума.
Такой порядок применяется, например, в долевом строительстве и при продаже жилых домов.
Освобождение подрядчиков ИЖС от НДС является еще одним шагом унификации законодательства для всех участников рынка жилищного строительства.
Это также позволит снизить себестоимость строительства объектов индивидуального жилищного строительства и, как следствие, повысит доступность такого жилья для граждан.
Не вижу информацию про недвижку в Люберцах, есть актуальная информация?
Дана М.здравствуйте. Список ЖК, участвующих в акции можно смотреть здесь.
Пока в Люберцах в ней участвует ЖК 1-ый Лермонтовский.
Здравствуйте, очень хочу Вашей помощи ! Помогите пожалуйста. Мы с мужем купили участок( кредит в Сбербанке) но на том этапе у нас не было подрядчика, была зима… нам обещали( банковский работник), что потом проблем в ипотеке не будет. Сейчас мы хотели взять ипотеку по дальневосточной программе, как медицинский работник на строительство дома. Нам отказали , не объясняя причину. Очень жаль, Мы платёжно-способные зарплаты, пенсии через Ваш банк. Очень хочется Вашей помощи!
Надежда Д.здравствуйте. Мы не можем помочь, если банк принял решение об отказе.
При рассмотрении кредитной заявки банк осуществляет проверку данных, предоставленных потенциальным заёмщиком, на предмет их полноты и достоверности, анализирует ряд факторов: платёжеспособность заёмщика, поручителей, кредитную историю заёмщика и др. При этом банк всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и др.), которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение потенциальным заёмщиком всех условий кредитного договора, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки.
Вы можете подать заявку на другую программу кредитования. Она будет рассмотрена без учёта предыдущего решения.
IT ипотека будет выдаваться? До сих пор нет лимитов.
Безобразие!
Игорь Б.здравствуйте! Следите за новостями, мы обо всем рассказываем в журнале Домклик и своих социальных сетях.