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Главное за неделю с 1 по 5 июля 2024 года

Дата публикации: 05 июл 2024
Главное за неделю с 1 по 5 июля 2024 года
Содержание

1. Сбер вместе с застройщиками запускает ипотеку на новостройки под 8% годовых

ГК «А101» стала первым партнером Сбера в рамках новой ипотечной программы на новостройки со ставкой 8%.

Рад сообщить, что к программе для застройщиков «Субсидирование на короткий срок» присоединился наш надежный партнер — девелопер ГК «А101». Вместе мы сможем предложить нашим клиентам новые более выгодные и доступные условия и тем самым поддержим рынок в переходный период после сокращения количества госпрограмм.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

По программе можно оформить кредит с первоначальным взносом от 15%, на срок 30 лет и предельно возможной суммой кредита до 100 млн рублей. Ставка 8% будет действовать на весь выбранный льготный период — год, два года или пять лет.

Узнать больше о новой программе ипотеки>>

2. Домклик составил карту цен на квартиры в Москве

Аналитический центр Домклик выявил стоимость стандартной квартиры (площадью 35 кв. м) в различных районах Москвы на вторичном и первичном рынках недвижимости.

Так, на начало лето самая низкая стоимость квартиры в новостройках наблюдается в Филимонковском поселении – 7,8 млн руб., Бибирево – 7,8 млн руб., Щербинке – 8,3 млн руб.

Рис.1 Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на июнь 2024
Рис.1 Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на июнь 2024

На вторичном рынке самые недорогие квартиры продают в Вороновском – 4,9 млн руб., Краснопахорском – 5,7 млн руб. поселениях и в Восточном районе – 7,2 млн руб.

Рис.2 Карта стоимости стандартной квартиры на вторичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на портале Домклик, актуальных на июнь 2024
Рис.2 Карта стоимости стандартной квартиры на вторичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе объявлений на портале Домклик, актуальных на июнь 2024

Самая высокая стоимость за квадратный метр как в новостройках, так и в готовом жилье ожидаемо внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся – Тверской, Якиманка, Хамовники и Арбат.

Перейти к исследованию и узнать больше о столичных ценах на жильё>>

3. Страхование недвижимости и жизни при ипотеке в Сбере стало выгоднее

С 1 июля 2024 года ипотечные заёмщики Сбера могут по сниженным тарифам застраховать недвижимость, жизнь и здоровье.

Сбер применил инновационную модель в страховании, с помощью которой каждому человеку будут предлагаться максимально выгодные индивидуальные условия оформления полисов в компаниях СберСтрахование и СберСтрахование жизни.

В результате снижение по тарифам на ипотечное страхование жизни может составить от 15% до 70%, а на ипотечное страхование недвижимости — в среднем 45%.

4. Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России вновь повысили

Минстрой России утвердил норматив стоимости 1 кв. метра жилья на второе полугодие 2024 года в размере 109 002 руб. Это выше на 11,7%, чем в первой половине года.

В конце прошлого года этот показатель увеличили с 93,5 тыс. до 97,5 тыс. руб.

Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости используют при расчёте пособий и выплат на покупку или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.

Так, самая высокая стоимость «квадрата» недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе — 176,9 тыс. руб., а также в Москве и Санкт-Петербурге — 171,7 тыс. и 165,3 тыс. руб. соответственно.

В некоторых регионах норматив стоимости вырос заметно, но в разрезе страны там отмечаются самые низкие цены за 1 кв. метр жилья. К таким относятся Ингушетия — 55 тыс. руб., Кабардино-Балкария – 61,5 тыс., Калмыкия – 71,6 тыс. руб.

Что будет с рынком недвижимости дальше? Смотрите разбор Михаила Матовникова, директора Центра финансовой аналитики Сбербанка ▶️

5. Первые жители СберСити получили свои ключи от квартир

В СберСити в Рублёво-Архангельском первые жители начали получать ключи от квартир. Жильё они купили в квартале В10, который состоит из двух корпусов 8 и 9 этажей.

В СберСити появились долгожданные первые жители, которые в ближайшее время смогут оценить новый образ и качество жизни. Это исторический момент. В прошлом эта территория не была заселена и не имела никакой инфраструктуры. Сейчас в Рублёво-Архангельском строится город будущего. Это новая страница в истории Сбера и Москвы.

Фото эксперта
Андрей Лихачев
генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское»

Всё жильё продаётся с отделкой и оборудовано системой «умный дом», в которую загружены различные сценарии. На территории предусмотрены паркинг, зона коворкинга, игровая комната для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов, комната с лапомойкой для домашних питомцев, инфраструктура для сортировки мусора.

На первых этажах домов откроются магазины, кафе, пункты доставки, салоны красоты. Рядом с кварталом В10 ведётся активное строительство детского сада для 350 малышей, а также школы на 1030 учеников.

6. Клиенты Сбера за неполный июнь оформили ипотеку почти на 390 млрд рублей

Клиенты Сбербанка за неполный июнь, в последний месяц действия массовой ипотеки с господдержкой, оформили ипотеку на 387,9 млрд рублей. Это больше, чем в мае, на 28%.

Сбербанк за неполный июнь выдал 99,4 тыс. ипотечных кредитов на 387,9 млрд руб. В мае было выдано 77,2 тыс. кредитов на 278,3 млрд руб. 

Фото эксперта
Кирилл Царёв
первый зампредседателя правления Сбербанка

По словам Царёва, рост ипотеки связан в том числе с окончанием льготной программы «Господдержка».

Напомним, действие ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году, завершилось 1 июля. С момента её запуска более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.

Какой эффект оказала массовая льготная ипотека на рынок недвижимости в России>>

Новости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии49
К
Кирилл Д.
18 июл 2024

Добрый день! А где новость что с 1 июля Сбер приостановил программу продажи квартиры с сохранением/переоформлением ипотеки-обременения-ставки? И надолго ли она приостановлена?

Домклик
24 июл 2024

Кирилл Д.добрый день. Отдельную новость об этом не делали. Сроков возобновления услуги нет. Вы можете следить за обновлениями в этой статье. Когда услуга снова станет доступна, материал будет отредактирован.

П
Пользователь
10 июл 2024

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли купить старый дом в сельской местности по программе Семейная ипотека?

Домклик
11 июл 2024

Пользовательздравствуйте. По программе доступны либо покупка квартиры в новостройке по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с аккредитованным в СберБанке подрядчиком с применением эскроу счета.

Подробнее о новых условиях кредитования читайте в нашей статье.

Ю
Юлия У.
10 июл 2024

здравствуйте! С ребенком инвалидом, работник бюджетной сферы здравоохранения, и как молодая семья, мы можем приобрести только новострой? На вторичное жилье льгот нет?

Домклик
11 июл 2024

Юлия У.здравствуйте. Если ваш вопрос про «Семейную ипотеку», то новые условия описаны в статье

Т
Татьяна Х.
09 июл 2024

Здравствуйте,когда уже выйдут новые условия по семейной ипотеке?

Домклик
11 июл 2024

Татьяна Х.здравствуйте! О новых условиях рассказали в статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya

Е
Елена К.
09 июл 2024

Добрый день, подскажите пожалуйста, очень хочется чтобы возобновили семейную ипотеку, когда ожидать новостей?.

Домклик
11 июл 2024

Елена К.добрый день! О новых условиях рассказали в статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya

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