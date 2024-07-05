Главное за неделю с 1 по 5 июля 2024 года
- Сбер вместе с застройщиками запускает ипотеку на новостройки под 8% годовых
- Домклик составил карту цен на квартиры в Москве
- Страхование недвижимости и жизни при ипотеке в Сбере стало выгоднее
- Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России вновь повысили
- Первые жители СберСити получили свои ключи от квартир
- Клиенты Сбера за неполный июнь оформили ипотеку почти на 390 млрд рублей
1. Сбер вместе с застройщиками запускает ипотеку на новостройки под 8% годовых
ГК «А101» стала первым партнером Сбера в рамках новой ипотечной программы на новостройки со ставкой 8%.
Рад сообщить, что к программе для застройщиков «Субсидирование на короткий срок» присоединился наш надежный партнер — девелопер ГК «А101». Вместе мы сможем предложить нашим клиентам новые более выгодные и доступные условия и тем самым поддержим рынок в переходный период после сокращения количества госпрограмм.
По программе можно оформить кредит с первоначальным взносом от 15%, на срок 30 лет и предельно возможной суммой кредита до 100 млн рублей. Ставка 8% будет действовать на весь выбранный льготный период — год, два года или пять лет.
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2. Домклик составил карту цен на квартиры в Москве
Аналитический центр Домклик выявил стоимость стандартной квартиры (площадью 35 кв. м) в различных районах Москвы на вторичном и первичном рынках недвижимости.
Так, на начало лето самая низкая стоимость квартиры в новостройках наблюдается в Филимонковском поселении – 7,8 млн руб., Бибирево – 7,8 млн руб., Щербинке – 8,3 млн руб.
На вторичном рынке самые недорогие квартиры продают в Вороновском – 4,9 млн руб., Краснопахорском – 5,7 млн руб. поселениях и в Восточном районе – 7,2 млн руб.
Самая высокая стоимость за квадратный метр как в новостройках, так и в готовом жилье ожидаемо внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся – Тверской, Якиманка, Хамовники и Арбат.
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3. Страхование недвижимости и жизни при ипотеке в Сбере стало выгоднее
С 1 июля 2024 года ипотечные заёмщики Сбера могут по сниженным тарифам застраховать недвижимость, жизнь и здоровье.
Сбер применил инновационную модель в страховании, с помощью которой каждому человеку будут предлагаться максимально выгодные индивидуальные условия оформления полисов в компаниях СберСтрахование и СберСтрахование жизни.
В результате снижение по тарифам на ипотечное страхование жизни может составить от 15% до 70%, а на ипотечное страхование недвижимости — в среднем 45%.
4. Норматив стоимости 1 кв. метра жилья в России вновь повысили
Минстрой России утвердил норматив стоимости 1 кв. метра жилья на второе полугодие 2024 года в размере 109 002 руб. Это выше на 11,7%, чем в первой половине года.
В конце прошлого года этот показатель увеличили с 93,5 тыс. до 97,5 тыс. руб.
Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости используют при расчёте пособий и выплат на покупку или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.
Так, самая высокая стоимость «квадрата» недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе — 176,9 тыс. руб., а также в Москве и Санкт-Петербурге — 171,7 тыс. и 165,3 тыс. руб. соответственно.
В некоторых регионах норматив стоимости вырос заметно, но в разрезе страны там отмечаются самые низкие цены за 1 кв. метр жилья. К таким относятся Ингушетия — 55 тыс. руб., Кабардино-Балкария – 61,5 тыс., Калмыкия – 71,6 тыс. руб.
Что будет с рынком недвижимости дальше? Смотрите разбор Михаила Матовникова, директора Центра финансовой аналитики Сбербанка ▶️
5. Первые жители СберСити получили свои ключи от квартир
В СберСити в Рублёво-Архангельском первые жители начали получать ключи от квартир. Жильё они купили в квартале В10, который состоит из двух корпусов 8 и 9 этажей.
В СберСити появились долгожданные первые жители, которые в ближайшее время смогут оценить новый образ и качество жизни. Это исторический момент. В прошлом эта территория не была заселена и не имела никакой инфраструктуры. Сейчас в Рублёво-Архангельском строится город будущего. Это новая страница в истории Сбера и Москвы.
Всё жильё продаётся с отделкой и оборудовано системой «умный дом», в которую загружены различные сценарии. На территории предусмотрены паркинг, зона коворкинга, игровая комната для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов, комната с лапомойкой для домашних питомцев, инфраструктура для сортировки мусора.
На первых этажах домов откроются магазины, кафе, пункты доставки, салоны красоты. Рядом с кварталом В10 ведётся активное строительство детского сада для 350 малышей, а также школы на 1030 учеников.
6. Клиенты Сбера за неполный июнь оформили ипотеку почти на 390 млрд рублей
Клиенты Сбербанка за неполный июнь, в последний месяц действия массовой ипотеки с господдержкой, оформили ипотеку на 387,9 млрд рублей. Это больше, чем в мае, на 28%.
Сбербанк за неполный июнь выдал 99,4 тыс. ипотечных кредитов на 387,9 млрд руб. В мае было выдано 77,2 тыс. кредитов на 278,3 млрд руб.
По словам Царёва, рост ипотеки связан в том числе с окончанием льготной программы «Господдержка».
Напомним, действие ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году, завершилось 1 июля. С момента её запуска более 1,5 млн россиян смогли приобрести недвижимость на льготных условиях в Сбербанке — это около 90 млн квадратных метров жилья.
Добрый день! А где новость что с 1 июля Сбер приостановил программу продажи квартиры с сохранением/переоформлением ипотеки-обременения-ставки? И надолго ли она приостановлена?
Кирилл Д.добрый день. Отдельную новость об этом не делали. Сроков возобновления услуги нет. Вы можете следить за обновлениями в этой статье. Когда услуга снова станет доступна, материал будет отредактирован.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли купить старый дом в сельской местности по программе Семейная ипотека?
Пользовательздравствуйте. По программе доступны либо покупка квартиры в новостройке по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика. Также можно получить средства на строительство дома с аккредитованным в СберБанке подрядчиком с применением эскроу счета.
Подробнее о новых условиях кредитования читайте в нашей статье.
здравствуйте! С ребенком инвалидом, работник бюджетной сферы здравоохранения, и как молодая семья, мы можем приобрести только новострой? На вторичное жилье льгот нет?
Юлия У.здравствуйте. Если ваш вопрос про «Семейную ипотеку», то новые условия описаны в статье
Здравствуйте,когда уже выйдут новые условия по семейной ипотеке?
Татьяна Х.здравствуйте! О новых условиях рассказали в статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya
Добрый день, подскажите пожалуйста, очень хочется чтобы возобновили семейную ипотеку, когда ожидать новостей?.
Елена К.добрый день! О новых условиях рассказали в статье https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/novye-usloviya-programmy-semejnaya-ipoteka-chto-izmenitsya