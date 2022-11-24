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Герман Греф спрогнозировал рост ипотечного портфеля Сбера почти на 16% в 2022 году

Дата публикации: 24 нояб 2022
Герман Греф спрогнозировал рост ипотечного портфеля Сбера почти на 16% в 2022 году

Сбербанк планирует увеличить на 15,9% портфель ипотечных кредитов в 2022 году, а в 2023 году — на 9,3% — с учетом отмены льготной госпрограммы, сообщил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Ожидается, что по итогам текущего года банк выдаст ипотеку на 2,45 трлн рублей, подчеркнул глава Сбера.

«Прогноз роста портфеля по Сберу за 2023 год — плюс 9,3% (это при условии отмены программы "Господдержка-2020"). Прогноз роста портфеля по Сберу за 2022 год — плюс 15,9%», — сказал он в кулуарах конференции AI Journey.

Ранее Герман Греф назвал самые доступные ипотечные программы. Так, самые низкие ставки сегодня действуют на ипотеку с господдержкойсемейную ипотеку и ипотеку для IT-специалистов.

Рассчитать условия ипотеки>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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