Герман Греф прогнозирует рекордный рост ипотеки в 2023 году, в том числе за счёт ИЖС
СберБанк выдаёт в 2-3 раза больше ипотечных кредитов в 2023 году, чем в эти же, но в шоковые месяцы прошлого года. Банк ожидает рекордный объём выдачи ипотеки. Во многом этому способствуют меры поддержки государства и рост ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказал Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.
«В прошлом году мы видели волатильность спроса на ипотеку. Сначала люди пытались вложить деньги в недвижимость, и это привело к всплеску спроса, потом, наоборот, был откат, падение спроса на недвижимость, цены сильно упали. В этом году мы видим, что ситуация восстанавливается. Сейчас, если брать объёмные показатели, то мы растём. В этом году мы выдаём ипотеки в два-три раза больше, чем в соответствующие шоковые месяцы прошлого года», — рассказал Греф в интервью РБК.
По его словам, большую роль сыграла правительственная поддержка: вовремя были приняты решения, которые не дали рынку провалиться, помочь застройщикам и рынку в целом. Ещё один фактор в этом году, который может привести к рекордным выдачам ипотеки, — это ИЖС, отметил Греф.
«Собственно говоря, в 2020 году были эксперименты, в 2021 году мы начали выдавать уже промышленно ипотеку под ИЖС. Но в этом году мы видим, что, вполне вероятно, до конца года выдачи составят уже сотни миллиардов рублей. В нашем портфеле это, возможно, более 200 млрд рублей. Это значимые цифры и огромное подспорье для людей в строительстве индивидуального жилья», — подчеркнул глава СберБанка.
В целом рынок ипотеки показывает устойчивость, и это серьёзная основа как для сектора строительства, так и для сектора производства строительных материалов и всего рынка, добавил он.
Ранее Сбер запустил пилотный проект по кредитованию малоэтажных жилых комплексов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) через эскроу-счета. Такая схема будет реализована для проекта «Дмитров Дом» группы «Самолёт» и, как считают в банке, получит широкое распространение на рынке.