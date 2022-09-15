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Еще более 56 миллиардов рублей выделят в России на субсидирование льготных ипотечных программ

Дата публикации: 15 сен 2022
Еще более 56 миллиардов рублей выделят в России на субсидирование льготных ипотечных программ

Правительство России дополнительно направит 56,2 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготных ипотечных программ. Речь идет о программах Льготная ипотека, Семейная ипотека и Дальневосточная ипотека. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Большая часть средств — 35 миллиардов рублей — уйдет на субсидирование программы господдержки ипотеки, еще 16,6 миллиарда — на поддержание льготной ставки для семей с детьми, 4,6 миллиарда — на реализацию программы «Дальневосточная ипотека».

Ипотека с господдержкой пользуется наибольшей популярностью среди льготных программ у тех, кто покупает недвижимость в ипотеку или оформляет рефинансирование в Сбербанке — на нее приходится 17,3% всех заявок, поступивших с января по август 2022 года. На втором месте по популярности Семейная ипотека (10,9% всех заявок), на третьем — Дальневосточная ипотека, на нее приходится 2,6% всех заявок.

Обычная льготная ипотека чаще всего оказывается выгоднее для покупателей, чем остальные программы. В одной только Москве доля ипотек среди новостроек в августе достигла 79%, а в Новой Москве — 84%. По данным департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet, это максимум с момента начала действия льготной ипотеки и вообще за последние 10 лет.

Какую ипотеку выбрать

Льготная ипотека с господдержкой подойдет тем, кто рассматривает покупку жилья в новостройках и не имеет других льгот. Кроме того, в рамках программы можно занять деньги на дом или строительство дома. Ставки на Льготную ипотеку в Сбербанке начинаются от 6,3% годовых.

Рассчитать ипотеку с господдержкой

Взять Семейную ипотеку могут семьи, в которых есть хотя бы один ребенок, рожденный после 1 января 2018 года. Также этот вариант подойдет для тех, кто растит детей с инвалидностью. В Сбербанке на Семейную ипотеку действуют ставки от 5,3% годовых.

Как получить семейную ипотеку

По программе Дальневосточной ипотеки можно на выгодных условиях купить жилье на Дальнем Востоке. Единственное условие – в течение 270 дней зарегистрироваться в купленном доме или квартире. Причем фактически проживать там не обязательно. В Сбербанке можно взять такую ипотеку по ставке от 1,5% годовых.

Как получить Дальневосточную ипотеку

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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