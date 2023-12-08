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Новости
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Более 1,6 тыс. пострадавших дольщиков в России получат компенсации

Дата публикации: 08 дек 2023
Более 1,6 тыс. пострадавших дольщиков в России получат компенсации

Свыше 1,6 тыс. дольщиков выплатят компенсации за покупку квартир в проблемных домах по всей России, на это направят более 6,9 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства.

Такое решение принял наблюдательный совет Фонда развития территорий, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы рассмотрели 48 проблемных объектов в 14 регионах. Пострадавшими по ним признаны 1669 дольщиков. Все они получат денежное возмещение за покупку квартир в этих домах»,— приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства.

Эти дома находятся в том числе в Московской, Иркутской, Кировской, Новосибирской, Самарской областях, а также в Башкирии, Калмыкии и других регионах.

Как отмечается, всего по решениям Фонда компенсации на 123,1 млрд руб. получили 45,7 тыс. человек.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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