Более 1,6 тыс. пострадавших дольщиков в России получат компенсации
Свыше 1,6 тыс. дольщиков выплатят компенсации за покупку квартир в проблемных домах по всей России, на это направят более 6,9 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства.
Такое решение принял наблюдательный совет Фонда развития территорий, который возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы рассмотрели 48 проблемных объектов в 14 регионах. Пострадавшими по ним признаны 1669 дольщиков. Все они получат денежное возмещение за покупку квартир в этих домах»,— приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства.
Эти дома находятся в том числе в Московской, Иркутской, Кировской, Новосибирской, Самарской областях, а также в Башкирии, Калмыкии и других регионах.
Как отмечается, всего по решениям Фонда компенсации на 123,1 млрд руб. получили 45,7 тыс. человек.