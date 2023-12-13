Проблему 500 долгостроев решили в России с начала года
Из реестра проблемных объектов за 11 месяцев 2023 года исключили 514 недостроенных домов по всей России. Об этом сообщает Фонд развития территорий.
«Порядка 40%, или 205 домов, исключили из ЕРПО (Единый реестр проблемных объектов — ред.) в связи с вводом в эксплуатацию. Еще в отношении 35%, или 181 дома, погасили записи о зарегистрированных договорах долевого участия. Остальные объекты ушли из перечня в связи с выплатами по решению набсовета Фонда, устранением оснований для включения в реестр и так далее», — приводятся на сайте ФРТ слова его гендиректора Ильшата Шагиахметова.
Эти дома находятся в том числе в Московской, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае и Башкортостане.
При этом в перечень проблемных объектов включили 27 домов. 19 из них попали в реестр из-за нарушения сроков завершения строительства более чем на полгода и банкротства застройщиков, 8 — из-за нарушений сроков передачи квартир по ДДУ.