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Проблему 500 долгостроев решили в России с начала года

Дата публикации: 13 дек 2023
Проблему 500 долгостроев решили в России с начала года

Из реестра проблемных объектов за 11 месяцев 2023 года исключили 514 недостроенных домов по всей России. Об этом сообщает Фонд развития территорий.

«Порядка 40%, или 205 домов, исключили из ЕРПО (Единый реестр проблемных объектов — ред.) в связи с вводом в эксплуатацию. Еще в отношении 35%, или 181 дома, погасили записи о зарегистрированных договорах долевого участия. Остальные объекты ушли из перечня в связи с выплатами по решению набсовета Фонда, устранением оснований для включения в реестр и так далее», — приводятся на сайте ФРТ слова его гендиректора Ильшата Шагиахметова.

Эти дома находятся в том числе в Московской, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае и Башкортостане.

При этом в перечень проблемных объектов включили 27 домов. 19 из них попали в реестр из-за нарушения сроков завершения строительства более чем на полгода и банкротства застройщиков, 8 — из-за нарушений сроков передачи квартир по ДДУ.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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