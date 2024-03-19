Эксперты рассказали, как выбрать сторону света при покупке квартиры
При выборе квартиры покупатели изучают разные характеристики объекта, в том числе сторону света, на которую выходят окна. Разбираемся вместе с экспертами, насколько это важно и какая сторона наиболее оптимальная.
Одного ответа для всех покупателей недвижимости тут нет — нужно смотреть, какой это регион, что находится вокруг, что именно любит человек. Ведь кто-то обожает восходы, кто-то — закаты и так далее.
Если мы говорим про южные регионы, к удивлению большинства жителей Центральной России или северных регионов, южане не берут квартиры с окнами, выходящими на юг. Это всегда палящее солнце, духота, жара — необходимо будет пользоваться кондиционером, а это лишние расходы на коммунальные платежи.
Если речь о северных регионах, где зима может быть шесть-девять месяцев, где мало солнца, то там оно жизненно необходимо. Уровень инсоляции квартир в таких субъектах должен быть выше. Человек — солнцезависимое существо. Если он не видит солнца очень долго, у него может развиться депрессия и снизиться иммунитет.
Самые выгодные стороны света в любом регионе — западная и северо-западная. Жители южных точек России, выбирая квартиру с окнами на запад, смогут видеть шикарные закаты. При этом в помещении никогда не будет жарко, но всегда светло.
Эта сторона подойдет тем, кому очень тяжело вставать по утрам, в том числе совам. При выборе западной или северной стороны они могут спать до обеда, потому что именно до этого времени там не будет солнца.
Если те же совы хотят легче просыпаться, следует выбирать квартиру с окнами на восточную сторону, поскольку на востоке восходит солнце. А еще таким образом налаживаются циркадные ритмы в организме, отмечает Ксения Аверс.
«Итак, например, жителям южных регионов при покупке недвижимости стоит выбирать северную сторону. Если при этом из окна открывается не слишком красивый вид, лучше остановиться на южной стороне и жить с кондиционером», — советует Ксения Аверс.
При выборе квартиры нужно учитывать многие особенности, в том числе и то, на какую сторону света выходят окна. Ведь от этого будет зависеть ее освещенность, а значит, комфорт и физическое самочувствие проживающих. Оптимально, если они выходят на юго-восток.
Вместе с тем архитекторы при создании планировки зданий обязаны соблюдать нормы освещенности помещений, прописанные в строительных правилах. В каждую квартиру должно проникать достаточное количество света, иначе специальная государственная комиссия проект просто не примет.
В частности, продолжает Елена Мяло, есть такое понятие, как инсоляция, то есть освещенность прямыми солнечными лучами. Нормы СНиП в этом случае во многом ограничивают свободу архитекторов при создании проекта жилого здания.
К примеру, однокомнатные квартиры и студии не могут быть расположены с севера. А многокомнатное жилье обязательно должно иметь хотя бы одно светлое помещение. Если в квартире одна-три комнаты, то в одну из них прямой солнечный свет должен проникать не менее двух часов в день. В многокомнатных квартирах такое правило распространяется как минимум на два помещения.
«Что же делать, если рядом с домом хорошая школа, цена подходит под бюджет, а квартира имеет такую планировку, где окна выходят на одну сторону, причем не на юго-восток? В таком случае нужно уделить особое внимание искусственному освещению и правильно зонировать пространство. Комнаты, где света меньше, можно использовать в качестве спален, чтобы по утрам не будило солнце. А вечером уют в них придадут торшеры и бра», — подытожила Елена Мяло.