Сколько в среднем длится продажа квартиры?
Срок, в который необходимо продать квартиру, определяет, прежде всего, сам клиент. Для ускорения сделки часто приходится снижать цену.
Стандартная продажа квартиры проходит в срок около трех месяцев. Срочная продажа подразумевает реализацию квартиры в срок не более одного месяца. Срочный выкуп — от 3 до 14 дней, квартиру может выкупить и сам сервис Домклик.
Также сроки продажи квартиры зависят от региона. Например, в Москве средний срок продажи составляет около 50 дней. В Санкт-Петербурге — 62 дня. Дольше всего выбирают квартиры жители Тюмени — почти 88 дней. А вот в Карачаево-Черкесии, наоборот, решение принимают быстрее всего — продажа квартиры проходит в течение 23 дней.
Посмотреть данные по всем городам России и узнать срок продажи вы можете в открытых данных на Домклик.
Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊