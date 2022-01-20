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Недвижимость
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Сколько в среднем длится продажа квартиры?

Дата публикации: 20 янв 2022
Сколько в среднем длится продажа квартиры?

Сколько в среднем длится продажа квартиры? №1
Отвечает Анна Тимофеева,
частный риелтор

Срок, в который необходимо продать квартиру, определяет, прежде всего, сам клиент. Для ускорения сделки часто приходится снижать цену.

Стандартная продажа квартиры проходит в срок около трех месяцев. Срочная продажа подразумевает реализацию квартиры в срок не более одного месяца. Срочный выкуп — от 3 до 14 дней, квартиру может выкупить и сам сервис Домклик

Также сроки продажи квартиры зависят от региона. Например, в Москве средний срок продажи составляет около 50 дней. В Санкт-Петербурге — 62 дня. Дольше всего выбирают квартиры жители Тюмени — почти 88 дней. А вот в Карачаево-Черкесии, наоборот, решение принимают быстрее всего — продажа квартиры проходит в течение 23 дней. 

Посмотреть данные по всем городам России и узнать срок продажи вы можете в открытых данных на Домклик.

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

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Автор статьи
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