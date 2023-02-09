Домклик увеличил гарантию возмещения по ипотечной сделке до 25 млн рублей
Домклик улучшил сервис Юридическая проверка недвижимости, который анализирует риски признания сделки купли-продажи недействительной. Если раньше Домклик гарантировал возмещение до 10 млн рублей из расчета кадастровой стоимости, то теперь — до 25 млн рублей из расчета фактической стоимости.
У любого вторичного жилья есть история — порой в ней сложно разобраться. После тщательной проверки жилья в сервисе «Юридическая проверка недвижимости» покупатель получит заключение: рекомендован объект к покупке или нет — и если нет, то почему.
Домклик дает гарантию на недвижимость, рекомендованную к покупке. Если в последствии сделка будет оспорена и признана недействительной, то покупатель получит компенсацию. Сервис юридической проверки от Домклик пользуется спросом — в 2022 году более 50 тыс. человек воспользовались этой услугой.
Заказать услугу может любой человек, который оформляет ипотеку Сбера по программам Приобретение готового жилья и Загородная недвижимость. Проверка займет максимум 3 дня. Цена услуги зависит от региона и типа жилья.
Читайте также: Зачем нужна юридическая проверка недвижимости.