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Домклик увеличил гарантию возмещения по ипотечной сделке до 25 млн рублей

Дата публикации: 09 фев 2023
Домклик увеличил гарантию возмещения по ипотечной сделке до 25 млн рублей

Домклик улучшил сервис Юридическая проверка недвижимости, который анализирует риски признания сделки купли-продажи недействительной. Если раньше Домклик гарантировал возмещение до 10 млн рублей из расчета кадастровой стоимости, то теперь — до 25 млн рублей из расчета фактической стоимости.

У любого вторичного жилья есть история — порой в ней сложно разобраться. После тщательной проверки жилья в сервисе «Юридическая проверка недвижимости» покупатель получит заключение: рекомендован объект к покупке или нет — и если нет, то почему.

Домклик дает гарантию на недвижимость, рекомендованную к покупке. Если в последствии сделка будет оспорена и признана недействительной, то покупатель получит компенсацию. Сервис юридической проверки от Домклик пользуется спросом — в 2022 году более 50 тыс. человек воспользовались этой услугой.

Заказать услугу может любой человек, который оформляет ипотеку Сбера по программам Приобретение готового жилья и Загородная недвижимость. Проверка займет максимум 3 дня. Цена услуги зависит от региона и типа жилья.

Читайте также: Зачем нужна юридическая проверка недвижимости.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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