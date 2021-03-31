Где купить квартиру в Подмосковье
- Чем привлекательна покупка недвижимости в Подмосковье
- Сколько стоит недвижимость в Подмосковье
- В каком городе Подмосковья покупать квартиру
- 🔘 Химки: ворота в Россию для скандинавского уюта
- 🔘 Реутов: наукоград на границе с Москвой
- 🔘 Красногорск: неофициальная столица Подмосковья
- 🔘 Люберцы — cамый урбанизированный город Подмосковья
- 🔘 Долгопрудный: родина российских дирижаблей
- 🔘 Мытищи: город со знаменитыми чаепитиями
- 🔘 Королев: «космическая» столица России
- 🔘 Балашиха — крупнейший город Московской области
- 🔘 Подольск: территория «советского Вудстока»
- 🔘 Домодедово: самолеты и кинематограф
Московская область была и остается одним из самых привлекательных регионов для жизни. Объясняем почему и изучаем самые популярные города для покупки недвижимости.
Чем привлекательна покупка недвижимости в Подмосковье
Покупка недвижимости в Подмосковье выгодна и для проживания, и для инвестирования.
💚 Близость к Москве. Один из главных факторов. Столица — безусловный центр притяжения. Город возможностей и перспектив. Но чтобы пользоваться всеми московскими благами совсем необязательно здесь жить. Из ближайших подмосковных городов до «златоглавой» дорога займет не больше часа.
💚 Цены на недвижимость. Да, недвижимость в Подмосковье нельзя назвать дешевой, но по сравнению с Москвой, цены на квартиры в новостройках и вторичном фонде значительно ниже. При этом, купив недвижимость в Московской области, можно работать в Москве и получать «столичную» зарплату.
💚 Развитая инфраструктура. Многие города ближайшего Подмосковья не сильно отличаются от спальных районов Москвы. Больницы, школы, детские сады, торговые центры, филиалы московских вузов — всего в избытке. В городах стремительно возводятся современные жилые комплексы с детскими площадками, облагораживаются парки, а если чего-то не хватает — всегда можно съездить в столицу.
💚 Хорошая экология. По сравнению с Москвой, экологическая ситуация в Подмосковье в разы лучше. В Московской области много лесов, парков и водоемов, природных достопримечательностей.
Сколько стоит недвижимость в Подмосковье
По статистике «Открытых данных» от ДомКлик Московская область занимает почетное третье место по ценам на недвижимость, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.
Стоимость квадратного метра при покупке готового жилья в Подмосковье — 128 571 рубль, в новостройке — 140 776 рублей.
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В каком городе Подмосковья покупать квартиру
Московская область состоит из 56 городов областного подчинения. Для обзора мы выбрали 10 самых популярных городов для покупки недвижимости, исходя из близости к Москве, транспортной доступности и общего уровня развития.
🔘 Химки: ворота в Россию для скандинавского уюта
Один из крупнейших городов-спутников Москвы, практически слившийся с ней в единую городскую агломерацию, раскинулся на северо-западном выезде из столицы по обеим сторонам Ленинградского шоссе. Город вытянут по берегу канала имени Москвы в 18 км от столицы. Юго-восточной границей города стал МКАД. Городская черта Химок окружает территорию аэропорта Шереметьево.
Главные железнодорожные ворота города — станция Химки. От нее за 25-30 минут можно доехать на электричке до Ленинградского вокзала и за 15-20 минут до станции «Петровско-Разумовская».
На автобусе и маршрутке за 15-20 минут можно добраться до станций метро «Планерная» и «Речной вокзал». Но обычно дорога занимает больше времени: вечные пробки на Ленинградском шоссе — типичная ситуация.
От Химок до Москвы также можно доехать на первом междугороднем троллейбусе — 2 маршрута идут до станции метро «Планерная».
В Химках, как в одном из ближайших городов к Москве, весьма налаженная инфраструктура: достаточно больниц, школ, детских садов, спортивных клубов, магазинов и торговых комплексов. Именно здесь в 2000 году начала работу первая в России сокровищница скандинавского уюта — шведская «ИКЕЯ», а химкинская «МЕГА» в свое время была крупнейшим торговым комплексом России.
Экология — вполне умеренная для столь близкого к мегаполису города. На прогулки можно выбраться в живописный парк им. Льва Толстого с примыкающим к нему пляжем на берегу канала, в сквер имени Марии Рубцовой, переходящий в парк «Дубки», на Барашкинские пруды, и, конечно, в огромный Химкинский лес.
В самом городе исторически сложилось неофициальное деление на три части. Старые Химки — справа при выезде из Москвы — территория по обеим сторонам железной дороги до Ленинградского шоссе в основном занятая промзоной. Новые Химки — слева при выезде из Москвы — область развитой городской инфраструктуры и новостроек. Левобережные Химки — жилой микрорайон, расположенный на левом берегу канала имени Москвы.
Химки — один из самых застраиваемых районов Подмосковья. Жилье есть на любой вкус, но цены, благодаря непосредственной близости к столице, выше средних по ближнему Подмосковью. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 161 538 рублей, в новостройке — 173 945 рублей.
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🔘 Реутов: наукоград на границе с Москвой
Наукоград Реутов вплотную прилегает к восточной границе Москвы. С севера город граничит с Шоссе Энтузиастов, с востока — с Балашихой, южный сосед — московский район Новокосино, западный — районы Новогиреево и Ивановское.
Город разделен на северную и южную части — проехать из одной в другую можно только пересекая МКАД. До Москвы можно добраться на метро — в южной части, неофициальном «новом Реутове», действует вход на станцию метро «Новокосино». От северной части города проще добраться на автобусе и маршрутке до станции метро «Новогиреево». Дорога на электричке до Курского вокзала займет 20 минут, до станции метро «Площадь Ильича» — 15 минут.
Несмотря на скромную территорию, плотность населения в Реутове очень большая, уступает только Люберцам. По этой причине, плюс не самое выигрышное географическое положение, с экологией в городе «на троечку» — мало зеленых зон и водоемов.
Зато с инфраструктурой все в порядке: много школ, больниц магазинов. Из высших учебных заведений — Аэрокосмический факультет МГТУ им. Баумана, филиалы Международной академии маркетинга и менеджмента и Международного Юридического Института.
Застройка Реутова практически продолжает Москву, и не совсем понятно, отдельный ли это город или район столицы.
Если сравнивать с другими городами Московской области, цены на квартиры высокие. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 176 101 рубль, в новостройке — 166 444 рубля.
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🔘 Красногорск: неофициальная столица Подмосковья
Красногорск расположен в 2 км от МКАДа и примыкает к Москве с северо-запада. Через город проходит Волоколамское шоссе, Красногорск буквально вытянут вдоль него.
Из Красногорска до Москвы курсирует большое количество маршруток и автобусов, есть автомобильная дорога, связывающая Красногорск со столичным районом Митино. На электричке до Рижского вокзала можно доехать за полчаса. Также в Красногорске была открыта первая станция метро в Подмосковье — «Мякинино» — выходящая к масштабному выставочному комплексу «Крокус Экспо». Но добираться до станции удобно разве что жителям района Павшинской поймы через пешеходный Спасский мост.
С экологической ситуаций в городе все не совсем однозначно. С одной стороны, у города выгодное северо-западное положение, он находится в лесопарковом поясе Москвы. С другой стороны, центр Красногорска — густонаселенный промышленный центр с оживленным транспортным движением. Однако мест, где можно погулять на природе в избытке: ландшафтный парк Знаменское-Губайлово с прудами и скверами, Сосновый бор, Опалиховский лесопарк, Ивановские пруды.
С инфраструктурой все в порядке: достаточно больниц, школ, детских садов, работают профильные учебные учреждения, филиалы московских вузов.
Мест для активного отдыха и досуга тоже хватает: крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус-Сити», первый в стране всесезонный горнолыжный комплекс «Снеж.Ком», настоящий «подмосковный Версаль» — усадьба Архангельское в соседнем одноименном поселке.
Красногорск разделен на 12 микрорайонов и окружен многочисленными коттеджными поселками. Преимущества близкого к Москве, стремительно развивающегося города, определяют цены на жилье — здесь они довольно высокие. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 172 420 рублей, в новостройке — выгоднее: 160 644 рубля.
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🔘 Люберцы — cамый урбанизированный город Подмосковья
Люберцы находится в 23 км к юго-востоку от центра Москвы.
Доехать до Москвы из Люберец можно на автобусах, маршрутках или электричке за 20-30 минут. Пробки часто возникают по направлению к Москве на Новорязанском шоссе, а также на центральной улице города — Октябрьском проспекте — люберецком бродвее, который является продолжением «старой» Рязанки.
Также рядом с люберецким районом «городок Б» находятся станции метро «Котельники» и «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии, а в шаговой доступности от Северного микрорайона — станции «Лухмановская» и «ул. Дмитриевского» Некрасовской линии.
С экологией все плохо. Дышать здесь тяжело — город стал одним из «лидеров» Подмосковья по количеству вредных промышленных выбросов в атмосферу. Зелени мало — для прогулок на природе доступны разве что Люберецкий парк культуры и отдыха и Наташинский парк в северной части города.
Объектов инфраструктуры в городе хватает. Также рядом с Люберцами расположена коалиция масштабных торговых центров «Белая Дача» с «Ашаном», «МЕГОЙ» и «ИКЕЕЙ», доехать до которой на маршрутке или автобусе можно за 15-20 минут.
Хотя Люберцы и занимают 6 место по величине среди городов ближайшего Подмосковья, по плотности населения — они на первом месте. В городе тесно, ведется активная застройка. Более 95% жилого фонда — многоквартирные дома. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 156 463 рубля, в новостройке — 158 836 рублей.
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🔘 Долгопрудный: родина российских дирижаблей
Долгопрудный стоит на канале имени Москвы, Клязьме и Клязьменском водохранилище. На юге и востоке город практически сливается с северными районами Москвы: Северным, Дмитровским и Западным Дегунино. Недалеко от Долгопрудного находится международный аэропорт «Шереметьево».
С Москвой город связывают автобусы и маршрутки, дорога займет около получаса. Также в черте Долгопрудного есть пять платформ линии D1 МЦД, по которым тоже можно с комфортом доехать до Москвы за 20 минут.
Долгопрудный известен тем, что в прошлом веке, на месте нынешнего города образовалось предприятие, занимавшееся производством дирижаблей. До сих пор в Долгопрудном есть район Дирижаблестрой.
Инфраструктура развита. Из высших учебных заведений особенно выделяется Московский физико-технический институт — один из лучших физтехов страны.
С местами для досуга и спортом проблем нет: много спортивных центров, бассейнов, театральных студий. Любимое место горожан — набережная канала имени Москвы, по которому курсируют маленькие прогулочные кораблики, яхты, круизные теплоходы.
В Долгопрудном очень пестрая городская застройка: старые малоэтажки, современные новостройки, элитное жилье. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 165 909 рублей, в новостройке — 155 593 рубля.
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🔘 Мытищи: город со знаменитыми чаепитиями
Мытищи — один из крупнейших центров науки, культуры и искусства Подмосковья — расположен в 19 км к северо-востоку от центра Москвы и граничит со столицей по МКАДу в районах Ярославского и Осташковского шоссе.
На обычной электричке из Мытищ до Ярославского вокзала можно доехать за 30-40 минут, на «Спутнике» — и вовсе за 18 минут. Дорога на автобусе или маршрутке до станции метро «Медведково» займет 15-30 минут, до «ВДНХ» — 25-40 минут.
Мытищи — один из самых экологически чистых городов в ближайшем Подмосковье, защищенный многочисленными лесопарковыми зонами от столичных промышленных выбросов. Горожане любит проводить время в зеленом парке культуры и отдыха, сквере Стрекалова, в живописном районе Рупасовских прудов, поймах рек Яуза, Сукромка и Борисовка, на Клязьминском водохранилище. С северной стороны к городу примыкает Пироговский лесопарк, с восточной — национальный парк «Лосиный остров».
Мытищи известны первым екатерининским водопроводом, чаепитием с картины Перова, традициями местного пивоварения и производством вагонов метро. В городе отличная инфраструктура, есть театры, музеи, картинные галереи, крупные торговые центры и даже свой аквапарк.
Мытищи активно застраиваются новыми домами — особенно в северо-восточной части города. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 152 158 рублей, в новостройке — 147 311 рублей.
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🔘 Королев: «космическая» столица России
Наукоград Королев расположен к северо-востоку от Москвы, в 23 км от ее центра и в 6-7 км по МКАДу от Ярославского шоссе.
Из Королева в Москву можно добраться на электричке до Ярославского вокзала минут за 40 минут, на скоростной электричке «Спутник» за 25 минут, на автобусах и маршрутных такси до станции метро «ВДНХ» за 30-60 минут.
С экологией в Королеве все прекрасно: чуть меньше, чем половину территории города занимают парки, скверы, природный комплекс долины реки Клязьма. С юга к Королеву примыкает Национальный парк «Лосиный остров».
Состояние инфраструктуры также на высоком уровне. В городе много муниципальных детских садов и школ, языковых центров, спортивных школ, школ искусств.
Высшее образование представлено филиалами ведущих вузов страны. В целом уровень образования горожан здесь один из самых высоких по России. Также и криминальная обстановка в городе значительно ниже, чем в других городах Подмосковья.
Жилые кварталы расположены довольно компактно, производственные предприятия в основном находятся на окраине города. Свободных территорий, пригодных для застройки, мало, в основном ведется точечное строительство.
Состояние жилого фонда даже на вторичном рынке очень хорошее — эти дома строились на совесть для элиты советской науки. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 134 783 рубля, в новостройке — 121 875 рублей.
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🔘 Балашиха — крупнейший город Московской области
Балашиха расположена в 6 км от МКАДа в восточном направлении и в 21 км от центра Москвы. Главные автомагистрали — Горьковское, Щелковское и Носовихинское шоссе.
До Москвы из Балашихи можно добраться на электропоезде до платформы «Серп и молот» (переход на станции метро «Римская» и «Площадь Ильича») и до Курского вокзала. Дорога займет чуть больше получаса. Сеть пригородных маршрутных такси и автобусов также связывает Балашиху с Москвой и другими подмосковными городами. В перспективах — строительство линии скоростного трамвая из Балашихи до станции метро «Площадь Ильича».
Балашиха — один из самых экономически развитых городов Московской области. Здесь много поликлиник, детских садов, школ, высших учебных заведений. На территории города сохранились две красивые старинные усадьбы: Пехра-Яковлевское (сейчас в ней расположены корпусы аграрного заочного университета) и усадьбы Горенки (занимает санаторий).
Хотя город достаточно зеленый, экологическая обстановка оставляет желать лучшего.
Балашиха активно застраивается, особенно в своей северной части, и занимает одно из лидирующих мест в Московской области по числу новостроек.
Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 128 886 рублей, в новостройке — 120 088 рублей.
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🔘 Подольск: территория «советского Вудстока»
Подольск находится в 36 км к югу от Москвы и в 15 км от МКАДа.
В Москву из Подольска можно доехать на многочисленных маршрутках и автобусах, а также на электричках до Курского вокзала, Текстильщиков и Царицыно.
В Подольске много парков и скверов — это достаточно зеленый город. Горожане любят отдыхать на берегах реки Пахры, в крупном лесопарке «Дубки» и в нарядном парке имени Виктора Талилихина.
Здесь много промышленных и научных организаций, некоторые из них имеют федеральное значение. Хорошо развита инфраструктура.
Также Подольск известен одним из красивейших храмов Подмосковья — Знаменской церковью в соседних Дубровицах.
Кроме того, именно здесь в конце 80-х прошел первый в России рок-фестиваль, названный «Советским Вудстоком».
В Подольске не прекращается активное строительство. Самыми удачными для покупки жилья считаются западные и центральные районы. Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 126 734 рубля.
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🔘 Домодедово: самолеты и кинематограф
Город Домодедово расположен на юге Московской области, в 37 км от Москвы и в 16 км от МКАДа на автодороге Москва-Кашира.
Рядом с городом находится одноименный аэропорт — один из крупнейших в Восточной Европе.
До Москвы из Домодедово можно добраться на автобусах и маршрутках до метро «Домодедовская» за 30-40 минут, электричкой до Павелецкого вокзала, станций метро «Варшавская» и «Нагатинская» за 40-50 минут.
Экологическая обстановка в городе хорошая — он практически со всех сторон окружен лесопарковой зоной. Горожане предпочитают проводить время на берегах реки Пахры, в многочисленных скверах и парке «Елочки», в 2017 году признанным лучшим парком Московской области. В микрорайоне Белые Столбы находится знаменитый Госфильмофонд России, который можно посетить с экскурсией.
Город активно застраивается — его территория уже уходит на федеральную трассу Москва-Дон. Практически на трассе стали строиться новые микрорайоны.
Средняя стоимость кв. м во «вторичке» — 128 830 рублей.