Домклик назвал районы Москвы с самым большим ростом цен на аренду
Коньково, Тверской и Проспект Вернадского возглавили рейтинг районов Москвы, где в 2023 году аренда подорожала сильнее всего. Такие данные приводят аналитики Домклик. Эксперты исследовали свыше 140 локаций столицы, учитывая все типы комнатности и все ценовые сегменты.
Где цены выросли
Так, в Коньково арендная ставка подорожала в 4 раза: если в начале года цена за аренду начиналась от 48,5 тыс., то к концу года достигает 188 тыс.рублей. В Тверском районе аренда жилья подорожала вдвое: с 136,7 тыс. до 276,5 тыс. рублей. А в районе Проспект Вернадского — на 94%, с 82 тыс. до 159,2 тыс. рублей.
В топ-5 районов с самой подорожавшей арендой также вошли Даниловский (рост цен также почти на 94%, до 157,5 тыс. рублей) и Нагатинский Затон, где аренда квартиры в начале года обходилась в 50,7 тыс. рублей, а сейчас— в 97,6 тыс. рублей.
При этом предложение арендных квартир заметно сокращается, это сказывается на средней ставке — в экспозиции остаются отдельные, самые дорогие варианты, поясняют аналитики.
Где цены не изменились и даже опустились
В 2023 году стало дешевле арендовать жилье в Алексеевском районе — в среднем на 2%, до 61,7 тыс. руб. Минимальный рост цен на аренду также зафиксирован в Красносельском районе (+0,2%), районах Свиблово (+1,4%), Нагатино-Садовники (+6,3%) и Бабушкинский (+11,3%).
Сейчас аренда однокомнатной квартиры в Москве в среднем обойдется в 54 тыс. рублей, двухкомнатной — 130 тыс. рублей, трехкомнатной — 200 тыс. рублей. в месяц. Прирост с начала года по этим типам комнатности составляет 29%, 100% и 54% соответственно.
«Столь значительное расхождение с показателями начала года, вероятнее всего, вызвано сегодняшним высоким спросом на долгосрочную аренду квартир из-за снижения доступности ипотеки. То есть большое количество тех, кто рассматривал покупку квартиры, были вынуждены переключиться на рынок аренды», — отмечают аналитики.
Дополнительно на динамику ставок влияет волатильность национальной валюты, добавляют эксперты.