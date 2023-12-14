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Домклик провёл первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»

Дата публикации: 14 дек 2023
Домклик провёл первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»

Домклик интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбера могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо.

Цель Домклик — сделать ипотеку доступной, а её оформление — быстрым, удобным и безопасным. Поэтому мы продолжаем цифровизировать все составляющие этого процесса.

Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. Сейчас это необязательно, ведь с приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается удалённо.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Для чего нужен «Госключ»

Сервис «Госключ» разработан при участии Минцифры. Приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы онлайн.

Сегодня процедура выглядит так. Клиент по СМС получает ссылку на инструкцию. Следуя указаниям, он устанавливает приложение «Госключ», выпускает в нём сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы. Чтобы получить сертификат УКЭП, понадобится подтверждённая учётная запись на сайте «Госуслуги», загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем или сданная в офисе банка биометрия.

Но, даже если у клиента нет ничего из вышеперечисленного, он всё равно сможет провести ипотечную сделку онлайн: для этого перед сделкой потребуется выпустить УКЭП в офисе Сбера.

Пока провести ипотечную сделку полностью онлайн через «Госключ» можно только по программе «Семейная ипотека». Но уже в 2024 году таким образом можно будет оформлять до 90% ипотечных сделок с первичной недвижимостью.

Читайте также: Как подать заявку на ипотеку Сбера онлайн и получить решение за 5 минут

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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