Домклик провёл первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»
Домклик интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбера могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо.
Цель Домклик — сделать ипотеку доступной, а её оформление — быстрым, удобным и безопасным. Поэтому мы продолжаем цифровизировать все составляющие этого процесса.
Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. Сейчас это необязательно, ведь с приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается удалённо.
Для чего нужен «Госключ»
Сервис «Госключ» разработан при участии Минцифры. Приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы онлайн.
Сегодня процедура выглядит так. Клиент по СМС получает ссылку на инструкцию. Следуя указаниям, он устанавливает приложение «Госключ», выпускает в нём сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы. Чтобы получить сертификат УКЭП, понадобится подтверждённая учётная запись на сайте «Госуслуги», загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем или сданная в офисе банка биометрия.
Но, даже если у клиента нет ничего из вышеперечисленного, он всё равно сможет провести ипотечную сделку онлайн: для этого перед сделкой потребуется выпустить УКЭП в офисе Сбера.
Пока провести ипотечную сделку полностью онлайн через «Госключ» можно только по программе «Семейная ипотека». Но уже в 2024 году таким образом можно будет оформлять до 90% ипотечных сделок с первичной недвижимостью.