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Домклик Сбера признан лучшим цифровым ипотечным сервисом в России по версии Frank RG

Дата публикации: 29 нояб 2023
Домклик Сбера признан лучшим цифровым ипотечным сервисом в России по версии Frank RG

Домклик от Сбера получил награды сразу в двух номинациях ежегодной премии Frank Mortgage Award: «Лучший цифровой ипотечный сервис» и «Самые лояльные ипотечные клиенты».

Уже третий год премия присуждается по итогам масштабного исследования ипотечного рынка аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Оценка по обеим номинациям проводилась по различным критериям — баллы присваивались на основании аналитики.

Эксперты Frank RG высоко оценили широкий спектр и удобство услуг и сервисов, предоставленных платформой Домклик для сопровождения сделок и обслуживания ипотечных кредитов, а также степень лояльности клиентов сервиса.

В своей работе команда Домклик Сбера опирается прежде всего на аналитику и обратную связь от клиентов. Именно поэтому премия, присуждённая по результатам большого аналитического исследования, объективного и беспристрастного, и отметившая наши цифровые сервисы и лояльность наших клиентов значит для нас очень много.

Благодарим команду Frank RG и движемся вперёд к новым свершениям и прорывам.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Ранее Сбер также стал победителем в номинации «Лучший ипотечный банк» на 15-й Московской премии URBAN 2023.

Удобные сервисы и программы для клиентов

Осуществить мечту о своём доме помогают множество программ ипотеки Сбера, которые подойдут под разные цели. Вот некоторые из них:

Если вы рассматриваете ипотеку с низким первоначальным взносом — от 10,1% — вам подойдут:

Также в Сбере действует специальная Ипотека без первоначального взноса.

Посмотреть все программы ипотеки>>

Ставку по ипотеке Сбера можно снизить — с помощью специальных акций и услуг Домклик.

Рассчитать условия ипотеки, размер ежемесячного платежа и сумму, нужную для первого взноса, можно в любой момент в удобном калькуляторе. Здесь же есть возможность сразу отправить онлайн-заявку и получить решение банка сразу по всем ипотечным программам, которые доступны, — за 5 минут без визитов в офис.

Неважно, выбрали вы недвижимость или ещё в поисках жилья мечты: после получения одобрения от банка у вас есть 90 дней на поиск подходящей недвижимости, и всё это время условия по вашему кредиту не меняются.

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Новости
Новости Сбера
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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