Домклик Сбера признан лучшим цифровым ипотечным сервисом в России по версии Frank RG
Домклик от Сбера получил награды сразу в двух номинациях ежегодной премии Frank Mortgage Award: «Лучший цифровой ипотечный сервис» и «Самые лояльные ипотечные клиенты».
Уже третий год премия присуждается по итогам масштабного исследования ипотечного рынка аналитической и консалтинговой компании Frank RG. Оценка по обеим номинациям проводилась по различным критериям — баллы присваивались на основании аналитики.
Эксперты Frank RG высоко оценили широкий спектр и удобство услуг и сервисов, предоставленных платформой Домклик для сопровождения сделок и обслуживания ипотечных кредитов, а также степень лояльности клиентов сервиса.
В своей работе команда Домклик Сбера опирается прежде всего на аналитику и обратную связь от клиентов. Именно поэтому премия, присуждённая по результатам большого аналитического исследования, объективного и беспристрастного, и отметившая наши цифровые сервисы и лояльность наших клиентов значит для нас очень много.
Благодарим команду Frank RG и движемся вперёд к новым свершениям и прорывам.
Ранее Сбер также стал победителем в номинации «Лучший ипотечный банк» на 15-й Московской премии URBAN 2023.
Удобные сервисы и программы для клиентов
Осуществить мечту о своём доме помогают множество программ ипотеки Сбера, которые подойдут под разные цели. Вот некоторые из них:
- Ипотека с господдержкой
- Семейная ипотека
- Ипотека для IT
- Дальневосточная ипотека
- Коммерческая ипотека
- Ипотека на гараж, машино-место или кладовую
Если вы рассматриваете ипотеку с низким первоначальным взносом — от 10,1% — вам подойдут:
Также в Сбере действует специальная Ипотека без первоначального взноса.
Посмотреть все программы ипотеки>>
Ставку по ипотеке Сбера можно снизить — с помощью специальных акций и услуг Домклик.
Рассчитать условия ипотеки, размер ежемесячного платежа и сумму, нужную для первого взноса, можно в любой момент в удобном калькуляторе. Здесь же есть возможность сразу отправить онлайн-заявку и получить решение банка сразу по всем ипотечным программам, которые доступны, — за 5 минут без визитов в офис.
Неважно, выбрали вы недвижимость или ещё в поисках жилья мечты: после получения одобрения от банка у вас есть 90 дней на поиск подходящей недвижимости, и всё это время условия по вашему кредиту не меняются.