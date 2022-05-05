Домклик от Сбера зафиксировал рекорд неипотечных сделок
Домклик в марте текущего года зарегистрировал рекорд по сделкам, заключенным без ипотеки — таких сделок в Сбербанке было на 16% больше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2021 года.
По данным аналитиков Домклик, регионами-лидерами в марте 2022 года по количеству проведенных неипотечных сделок в Сбере стали Москва (с долей в 17,6%), Московская область (12,3%), Санкт-Петербург (11,3%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (3,6%).
Неипотечные сделки — это сделки с недвижимостью, оформленные без ипотеки, когда клиенты покупают жилье за собственные средства. Для оформления сделок без ипотеки открыт 4231 офис Сбера по всей России.
Ранее запись была возможна только через специализированные ипотечные центры. Теперь для проведения сделки за свои средства люди могут зайти в личный кабинет Домклик и выбрать удобный им офис Сбера, свободные даты и время.
Опция будет особенно полезна для городов, где нет специализированных ипотечных центров. Оформление документов и необходимых сервисов проводит менеджер Сбербанка — в удобном офисе, оборудованном всем необходимым для комфортного и безопасного проведения сделки.