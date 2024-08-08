Домклик назвал регионы с самыми доступными загородными домами
Дешевле всего частные дома стоят в Волгоградской области, дороже — в Санкт-Петербурге. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив объявления о продаже в августе.
Эксперты рассчитали медианную стоимость «квадрата» загородного жилья в регионах России, где есть города-миллионники, и определили субъекты с самыми дешевыми и дорогими домами.
Лидером рейтинга стала Волгоградская область с ценой 40,6 тыс. руб. за 1 кв. м. За ней следуют Пермский край (47,9 тыс. руб.), Омская область (48 тыс. руб.), Красноярский край (50 тыс. руб.) и Самарская область (51,4 тыс. руб.).
Регион
Медианная стоимость кв. м
загородного дома, тыс. руб.
Волгоградская область
40,6
Пермский край
47,9
Омская область
48
Красноярский край
50
Самарская область
51,4
Челябинская область
51,7
Нижегородская область
52,1
Республика Башкортостан
53,3
Свердловская область
55,6
Воронежская область
57,4
Самые высокие цены на загородные дома оказались в Санкт-Петербурге (126,8 тыс. руб. за «квадрат»), Москве (124,9 тыс. руб.) и Московской области (78,8 тыс. руб.).
Хочу свой дом. Какая ипотека доступнее?
А где можно увидеть таблицу с ценами по всем регионам?
Алексей Н.здравствуйте! В статье мы рассказали о самых доступных регионах, а посмотреть цены в интересующем вас регионе, вы можете на сайте Домклик: https://domclick.ru/search?category=living&deal_type=sale&offer_type=house&from=blog
Что такое загородные дома в Москве?
Геннадий С.здравствуйте! С примерами загородных домов в Москве предлагаем ознакомиться по ссылке: https://domclick.ru/pokupka/doma?page=2