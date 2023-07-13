Домклик и МосТрансПроект запустили рейтинг транспортной доступности новостроек в Москве
Рейтинг новостроек «Узнай про ЖК», разработанный НИИ «МосТрансПроект», появился на Домклик. Теперь проверить транспортную доступность перед покупкой квартиры станет еще проще.
По данным Росреестра, более половины ипотечных сделок сегодня совершаются с помощью электронных сервисов. Поэтому рейтинг транспортной доступности и инфраструктуры в карточке объявления ЖК на Домклик поможет ещё проще и быстрее выбрать новую квартиру многим людям, особенно из других городов.
Мы улучшаем электронные сервисы для удобства москвичей — особенно те, которые способствуют развитию городского транспорта. Такую задачу нам поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Сервис оценки транспортной доступности новостроек «Узнай про ЖК» помог в выборе жилья уже многим горожанам. Сегодня рейтинг появился на сайте нашего партнера — онлайн-сервиса Домклик от Сбербанка. Таким образом, еще больше потенциальных покупателей при выборе квартиры в новостройке смогут учитывать его транспортную доступность.
Насколько быстро и комфортно можно доехать от дома до центра города, какой инфраструктурой обеспечивает застройщик свои комплексы, есть ли в пешей доступности детские сады, школы, поликлиники. Теперь на Домклик покупатели видят реальный уровень транспортной доступности московских новостроек и смогут принять взвешенное решение о покупке.