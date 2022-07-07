Доля импорта в строительстве в России снижается
Эксперты заявили о сокращении импортных комплектующих в строительной сфере. На каких-то секторах жилой недвижимости санкции и их последствия сказались не слишком заметно. В каких-то на импорт приходилось до 60-70% материалов и оборудования. Как рынок будет справляться в новых условиях?
Сколько импортных материалов в жилом строительстве
С февраля 2022 года доля импортных технологий и материалов в жилом строительстве, по мнению аналитиков, в некоторых сегментах сократилась на 20-30%. Меньше всего пострадали объекты класса «стандарт» и «комфорт»: там доля импортных комплектующих варьировалась на уровне 6-11%. В бизнес-классе количество зарубежных материалов и оборудования выше — 20-30%, а в премиуме — ближе к 40%. Такими данными располагает компания IKON Development, которая проанализировала работу нескольких застройщиков.
Наибольшая зависимость от внешних поставок приходится на фасадную клинкерную плитку, крепеж, герметики и клеи, по данным Единого ресурса застройщиков.
С чем связано снижение
С введением санкций некоторые российские строительные компании перешли на отечественные, турецкие и китайские аналоги. А часть игроков рынка, например компания ПИК, еще раньше наладила собственное производство мелкоштучных изделий, окон, тротуарной плитки, фасадных панелей, лифтов, сантехнических модулей и многого другого. Но в зоне риска по-прежнему остается дорогой премиальный сегмент, где доля некоторого импортного оборудования достигала в докризисные времена 70-80%.
Какие прогнозы
Пока санкции и запрет импорта проявляются несильно, считают эксперты Рейтингового агентства строительного комплекса. Проблемы могут возникнуть осенью. Причем не только в закупке и доставке нового оборудования, но и в приобретении запчастей для ремонта уже имеющейся техники. В Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК) надеются на параллельный импорт, но рекомендуют компаниям уже сейчас озаботиться схемами покупки и логистики необходимых материалов и устройств на дружественных рынках.
Ряд экспертов уверены, что уйти от импортозависимости строительной отрасли России не удастся без восстановления отечественного машиностроения. Если этого не сделать в ближайшие 2-3 года, то сфера производства стройматериалов окажется под угрозой исчезновения, а вместе с этим и строительный рынок.