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Новости
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Дольщикам в России ограничат возможности для подачи в суд на застройщиков

Дата публикации: 27 апр 2023
Дольщикам в России ограничат возможности для подачи в суд на застройщиков

Законопроект по борьбе с так называемым потребительским терроризмом, который обяжет граждан писать жалобу застройщикам перед обращением в суд, разработали в Госдуме. Законопроект получил поддержку Минстроя, пишут «Известия».

Инициатор законопроекта —комитет Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России». Как пояснил член комитета Сергей Колунов, объёмы «потребительского терроризма» в сфере строительства растут. По его словам, часто юристы по обращениям дольщиков выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая им огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки. При этом в большинстве случаев недостатки не столь серьёзны, а девелоперы готовы их быстро устранить, не доводя дело до судебных разбирательств.

Законопроект предполагает обязать застройщика устранять недостатки жилья за свой счёт. Он должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в согласованный с дольщиком срок, который не должен превышать 20 календарных дней.

Если девелопер не исполнит свои обязательства, то собственник вправе требовать соразмерного снижения цены договора или возмещения затрат на устранение недостатков, и в случае неисполнения уже обращаться в суд.

Сейчас вопросы о качестве квартиры дольщика регулируются седьмой ст. 7 Закона о долевом строительстве. Если собственники недовольны качеством обустройства квартиры, они могут договориться с застройщиком об устранении недостатков, потребовать компенсации за них во внесудебном порядке, сразу подать в суд или отказаться от договора, если недостатки слишком серьёзные.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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