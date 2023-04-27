Дольщикам в России ограничат возможности для подачи в суд на застройщиков
Законопроект по борьбе с так называемым потребительским терроризмом, который обяжет граждан писать жалобу застройщикам перед обращением в суд, разработали в Госдуме. Законопроект получил поддержку Минстроя, пишут «Известия».
Инициатор законопроекта —комитет Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России». Как пояснил член комитета Сергей Колунов, объёмы «потребительского терроризма» в сфере строительства растут. По его словам, часто юристы по обращениям дольщиков выставляют необоснованные претензии и штрафы, обещая им огромные компенсации, а по факту большую часть этих средств забирают за свои услуги и судебные издержки. При этом в большинстве случаев недостатки не столь серьёзны, а девелоперы готовы их быстро устранить, не доводя дело до судебных разбирательств.
Законопроект предполагает обязать застройщика устранять недостатки жилья за свой счёт. Он должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в согласованный с дольщиком срок, который не должен превышать 20 календарных дней.
Если девелопер не исполнит свои обязательства, то собственник вправе требовать соразмерного снижения цены договора или возмещения затрат на устранение недостатков, и в случае неисполнения уже обращаться в суд.
Сейчас вопросы о качестве квартиры дольщика регулируются седьмой ст. 7 Закона о долевом строительстве. Если собственники недовольны качеством обустройства квартиры, они могут договориться с застройщиком об устранении недостатков, потребовать компенсации за них во внесудебном порядке, сразу подать в суд или отказаться от договора, если недостатки слишком серьёзные.