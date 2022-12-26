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Новости
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Дольщики, не получившие квартиры, смогут запросить компенсацию на «Госуслугах»

Дата публикации: 26 дек 2022
Дольщики, не получившие квартиры, смогут запросить компенсацию на «Госуслугах»

Участники долевого строительства, купившие квартиры в проблемных домах, смогут подать заявление на выплату возмещения через портал госуслуг. Такая возможность появится в середине 2023 года, сообщили в правительстве России.

Сейчас заявление можно подать только через специальную форму на сайте Фонда развития территорий или через Почту России.

«Для того чтобы подать заявление, гражданину потребуется войти в личный кабинет на портале госуслуг. Заполнять заявление не потребуется, все данные будут подтянуты автоматически из профиля пользователя. Подписать заявление человек сможет, используя простую или усиленную электронную подпись», — говорится в сообщении правительства .

Отмечается, что принятое решение позволит ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов.

Ранее в России был принят закон, который ускорит решение проблем дольщиков. Закон наделяет Фонд развития территорий (ФРТ) правом по ходатайству региональных властей заменить свое решение о финансировании завершения строительства проблемных домов (начатого до введения эскроу-счетов) на решение о выплате компенсаций покупателям квартир.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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