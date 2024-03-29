Девять регионов получат более 840 млн рублей на обновление ЖКХ
Девяти регионам России выделили 845,5 млн руб. на модернизацию коммунальных объектов и сетей с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.
«Финансовую поддержку от Фонда развития территорий получат Республика Карелия, Чукотский автономный округ, Орловская, Тульская, Мурманская, Тамбовская, Вологодская, Псковская и Тюменская области», — приводит пресс-служба слова главы ФРТ Ильшата Шагиахметова.
В этих регионах построят, реконструируют или отремонтируют 24,6 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Благодаря этому, как отмечается, качественные коммунальные услуги будут получать 9,6 тыс. человек.
«Общий объем финансирования по одобренным заявкам за счет средств Фонда составляет 845,5 млн руб.», — добавляется в сообщении.
Программу модернизации коммунальной инфраструктуры запустили в 2023 году. В рамках нее регионы получают субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной сферы. На данный момент заявки одобрили уже 60 субъектам.