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Новости
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Дачников обяжут бороться с борщевиком

Дата публикации: 24 фев 2024
Дачников обяжут бороться с борщевиком

Владельцы земельных участков будут обязаны уничтожать опасные виды растений. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Изменения вносятся в ст. 13 Земельного кодекса. Как предполагается, собственники и арендаторы участков должны будут защищать земли от инвазивных растений, а их список составит правительство.

Авторы документа рекомендуют включить в этот перечень борщевик Сосновского, объясняя это его свойствами. Например, он подавляет произрастание других видов растений. А эфирные масла, которые содержатся в борщевике, при попадании на кожу могут вызвать дерматит, протекающий как ожог.

По закону бороться с такими растениями сейчас обязаны только собственники и арендаторы сельскохозяйственных земель, однако борщевик чаще всего растет в других местах — поселениях, вдоль дорог и так далее.

Если поправки примут, они вступят в силу 1 сентября 2024 года.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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