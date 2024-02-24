Дачников обяжут бороться с борщевиком
Владельцы земельных участков будут обязаны уничтожать опасные виды растений. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Изменения вносятся в ст. 13 Земельного кодекса. Как предполагается, собственники и арендаторы участков должны будут защищать земли от инвазивных растений, а их список составит правительство.
Авторы документа рекомендуют включить в этот перечень борщевик Сосновского, объясняя это его свойствами. Например, он подавляет произрастание других видов растений. А эфирные масла, которые содержатся в борщевике, при попадании на кожу могут вызвать дерматит, протекающий как ожог.
По закону бороться с такими растениями сейчас обязаны только собственники и арендаторы сельскохозяйственных земель, однако борщевик чаще всего растет в других местах — поселениях, вдоль дорог и так далее.
Если поправки примут, они вступят в силу 1 сентября 2024 года.