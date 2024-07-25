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Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2025 году
Дата публикации: 25 июл 2024
Минтруд подготовил календарь выходных дней на 2025 год. Планируется, что в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го.
За ними последуют два рабочих дня — 9, 10 января (четверг и пятница), а затем — два обычных выходных.
На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Кроме того, праздничные выходные ждут граждан 22-23 февраля, 8-9 марта, 12-15 июня, 2-4 ноября, а также с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026-го.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2025 году - НИКАК.
Пользовательздравствуйте! А выходных с 29 декабря по 8 января — мало? И на майских ещё много выходных :)