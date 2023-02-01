Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 февраля
Что изменится с февраля 2023 года для собственников и потенциальных покупателей недвижимости — рассказываем в этой статье.
Сумма более 40 выплат и пособий, в том числе маткапитала, увеличится на 12%
1 февраля 2023 года пройдет ежегодная индексация пособий и выплат. Среди них — материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. В 2023 году коэффициент индексации составил 11,9%.
Сумма материнского капитала на первого ребёнка вырастет до 587 тыс. руб., а на второго — до 775,6 тыс. руб. Увеличится и доплата при рождении второго ребенка и составит — 188,6 тыс. руб. Ее смогут получить семьи, которые ранее уже оформляли маткапитал.
Чаще всего маткапитал используют на улучшение жилищных условий. Его можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки, покупку жилья, строительство или реконструкцию дома.
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Упростятся условия для получения IT-ипотеки
Правительство России упростило условия льготнойипотеки для IT. Как уточнили в Минцифры, кредитование по новым условиям начнется с 7 февраля.
Получить ипотеку в Сбере также можно будет по новым условиям. В соответствии с решением правительства банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу. Для городов-миллионников, кроме Москвы, она снижена со 150 тыс. руб. до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась — 150 тыс. руб.
Также IT-ипотеку в Сбере смогут получить молодые специалисты с 18 лет, а не с 22 лет, как раньше. А предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет.
Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заёмщик будет обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые 5 лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше, и в этот период ставка не вырастет.
И, наконец, вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. — увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой.
Обновится форма заявления о выдаче налогового уведомления
С 1 февраля 2023 года начнет действовать новая форма заявления о выдаче налогового уведомления. Она позволит физическим лицам или их законным или уполномоченным представителям получить налоговое уведомление на бумаге, независимо от того, есть ли доступ к личному кабинету налогоплательщика. Для этого нужно будет подать заявление непосредственно в налоговую инспекцию или через МФЦ.
Налоговое уведомление — это документ, который налоговые органы ежегодно направляют гражданам. В нем содержится информация о земельном, имущественном, транспортном налогах и НДФЛ.
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Войти на портал «Госуслуги» можно будет по биометрии
С февраля пользователи портала «Госуслуги» при желании смогут входить в личный кабинет с помощью биометрических данных. При этом логин и пароль сохраняются, а биометрические данные станут дополнительным способом аутентификации. Войти через биометрию на портал смогут те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе и дали свое согласие на использование сервиса.
Ранее на «Госуслугах» появилась возможность запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия собственника.