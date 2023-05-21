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Число сделок на рынке новостроек Москвы выросло в 1,7 раза

Дата публикации: 21 мая 2023
Число сделок на рынке новостроек Москвы выросло в 1,7 раза

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 15,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилой и нежилой недвижимости на первичном рынке в апреле. Это почти на 67% больше, чем в апреле 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На московском рынке новостроек продолжается рост числа сделок. Так, в апреле, по сравнению с прошлогодним результатом этого месяца, почти в 1,7 раз увеличилось количество регистраций договоров с жильем и нежильем. Наивысшую разницу год к году мы фиксируем при оформлении квартир в строящихся домах — 9 472 ДДУ, что на 81,4% больше апреля 2022 года, когда было оформлено 5,2 тысячи долевых договоров» , — рассказал глава столичного Росреестра Игорь Майданов.

В нежилом сегменте в апреле зарегистрировано свыше 6 тыс. первичных договоров, что на 65,9% превысило результат марта. А по отношению к апрелю предыдущего года показатель вырос на 47,9%.

Ипотека на недвижимость в новостройке в Сбере

В Сбере есть несколько программ для покупки квартиры в новостройке. Вот список популярных программ, по которым можно купить квартиру в новостройке: 

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Ранее Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок. Ипотеку можно взять на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Это означает, что застройщик должен соответствовать требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка.

Коммерческая недвижимость для покупки в ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России.

Ставка по такой ипотеке на Домклик — от 12,4% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от одного года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. 

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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