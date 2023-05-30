Число сделок без ипотеки в Сбере в апреле выросло на 4,5%
Число сделок с недвижимостью, которую клиенты покупают за собственные средства, не оформляя ипотеку, растёт в СберБанке. В апреле количество неипотечных сделок на 4,5% превысило мартовские показатели, а апрель прошлого года — на 29%, выяснили аналитики Домклик.
В апреле 2023 года объём сделок без использования кредитных средств, по данным Домклик, составил 19% от всех сделок в Сбере. Наибольшей популярностью такие сделки пользовались в Москве — 25%, Московской области — 11%, Санкт-Петербурге — 10%, Краснодарском крае — 5% и Свердловской области — 4%.
Как удобно провести сделку без ипотеки на Домклик
Новый сервис Домклик «Регистрация и расчёты» позволяет сделать сделки с землёй и жильём без использования заёмных средств ещё проще. Он объединяет в себе услуги «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты», помогая участникам сделки зарегистрировать недвижимость в Росреестре и безопасно передавать деньги.
Сервис в 2,5–3 раза сокращает издержки клиентов при купле-продаже недвижимости благодаря снижению комиссии за услуги.
Пакет документов формируется автоматически — клиенту нужно только проверить свои данные и отправить документы на регистрацию.