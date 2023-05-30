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Число сделок без ипотеки в Сбере в апреле выросло на 4,5%

Дата публикации: 30 мая 2023
Число сделок без ипотеки в Сбере в апреле выросло на 4,5%

Число сделок с недвижимостью, которую клиенты покупают за собственные средства, не оформляя ипотеку, растёт в СберБанке. В апреле количество неипотечных сделок на 4,5% превысило мартовские показатели, а апрель прошлого года — на 29%, выяснили аналитики Домклик.

В апреле 2023 года объём сделок без использования кредитных средств, по данным Домклик, составил 19% от всех сделок в Сбере. Наибольшей популярностью такие сделки пользовались в Москве — 25%, Московской области — 11%, Санкт-Петербурге — 10%, Краснодарском крае — 5% и Свердловской области — 4%.

Как удобно провести сделку без ипотеки на Домклик

Новый сервис Домклик «Регистрация и расчёты» позволяет сделать сделки с землёй и жильём без использования заёмных средств ещё проще. Он объединяет в себе услуги «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты», помогая участникам сделки зарегистрировать недвижимость в Росреестре и безопасно передавать деньги.

Сервис в 2,5–3 раза сокращает издержки клиентов при купле-продаже недвижимости благодаря снижению комиссии за услуги.

Пакет документов формируется автоматически — клиенту нужно только проверить свои данные и отправить документы на регистрацию.

Узнать больше о сервисе «Регистрация и расчёты»>>

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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