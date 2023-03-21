Число регистраций ипотечных сделок в Москве в феврале выросло почти на 40%
Управление Росреестра по Москве в феврале 2023 года зарегистрировало более 9,7 тыс. договоров ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Это в 1,4 раза и на 38,3% больше, чем в январе, сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов.
«По сравнению с рекордным для февраля результатом прошлого года — 10 838 — снижение не превысило 10% (-9,7%). По отношению к февральским значениям всех предыдущих лет текущее число регистраций ипотек стало максимальным. При этом в разрезе 15 лет объёмы ипотечных сделок в феврале, несмотря на колебания в 2015-2017 годов, увеличивались в среднем на треть от года к году»,— рассказал Майданов.
Всего за два месяца 2023 года Росреестром по Москве оформлено 16 852 ипотеки при покупке жилья на первичном и вторичном рынках. По отношению к январю-февралю 2022 года число сделок уменьшилось на 12,2%. К аналогичным данным 2021 года рост составил 11,4%.
По данным мэрии Москвы, столица сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам.
«Их объём в феврале составил 22,3 миллиарда рублей — это 24,9% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано 118 тысяч кредитов»,— прокомментировал заместитель мэра города Владимир Ефимов.
Аналитика Домклик
Как показала статистика Сбера, в феврале 2023 года было выдано 77 тыс. ипотек, что на 44% больше, чем в январе. Москва, наряду с Московской и Тюменской областями, вошла в топ-3 по объёму выданной ипотеки.
По данным аналитиков Домклик, новостройки с самой низкой средней стоимостью кв. м в Москве расположены в Новофёдоровском поселении — 5 млн руб., Филимонковском поселении — 6,3 млн руб., городском округе Щербинка — 6,9 млн руб.
Во вторичке самые бюджетные варианты располагаются в районах Новой Москвы, среди них: Роговское поселение — 3,8 млн руб., Клёновское — 4,1 млн руб., Краснопахорское поселение — 4,7 млн руб.