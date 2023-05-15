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Число онлайн-регистраций недвижимости в Москве выросло в 1,5 раза

Дата публикации: 15 мая 2023
Число онлайн-регистраций недвижимости в Москве выросло в 1,5 раза

Управлением Росреестра по Москве в апреле 2023 года принято более 113 тыс. заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учёт. Это на 2% выше показателя марта и на 51,7% — апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В апреле Управлением принято сопоставимое с мартом число заявлений в электронном виде с разницей в два процента. При этом в сравнении с апрельским показателем прошлого года мы наблюдаем рост в 1,5 раза, а к аналогичному периоду 2021 года – в 1,8 раза. Подобные результаты обусловлены активной работой по переходу на электронное взаимодействие не только с заявителями, но и банками, застройщиками, а также ведомствами столицы», — отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

За первые четыре месяца 2023 года ведомством принято 411,2 тыс. электронных заявлений, что на 48,2% превышает аналогичный период 2022 года.

Электронная регистрация на Домклик позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете и на электронную почту.

В среднем регистрация в электронном виде занимает 2 дня, это в 2 раза быстрее по сравнению с обычным способом.    

Кроме того, при использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3%.

Ранее на Домклик появилась возможность провести переход права собственности от застройщика к покупателю. Это быстро и безопасно. Покупатели квартир в новостройках не заметят рутины с документами: буквально за несколько дней квартира перейдёт в собственность, и для этого им не нужно ничего делать, в том числе идти в Росреестр или в МФЦ. Право собственности за них зарегистрирует застройщик — онлайн и без лишних бумаг.

Узнать подробнее о сервисе электронной регистрации>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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