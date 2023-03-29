Число объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости на Домклик выросло в 2 раза за год
Свыше 5,3 тыс. объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости класса «А» в Москве размещено на Домклик по данным за март 2023 года. Это в 2,1 раза больше, чем в марте прошлого года, когда было опубликовано 2,5 тыс. таких объявлений, выяснили аналитики Домклик. В исследовании рассматривались офисы и офисные помещения.
Рост объявлений
В Санкт-Петербурге рост количества объявлений за год составил более чем в 5 раз. В марте этого года на Домклик размещено 1,6 тыс. объявлений, в то время как в марте прошлого года — чуть больше 300.
В целом по России за год количество объявлений выросло в 2,4 раза. Так, в марте прошлого года их было 3,2 тыс., а сейчас чуть более 7,7 тыс.
Цена за аренду
В среднем цена за аренду коммерческой недвижимости класса «А» в России на начало марта 2023 года составила 4 млн. руб. в месяц, а средняя площадь недвижимости — 1,25 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года цена снизилась на 10%, а средняя площадь аренды упала более чем на 18%.
Ситуация с коммерческой недвижимостью в Москве
Средняя стоимость аренды лота коммерческой недвижимости в Москве на начало марта 2023 года равнялась 5 млн рублей в месяц, а её средняя площадь — 1,4 тыс. кв. м. За год средняя цена снизилась на 11%, а площадь помещений — на 26%.
По числу объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости класса «А» среди районов столицы с большим отрывом лидирует Пресненский район (1031 объявление). В десятку также входят Тверской район (594 объявления), Замоскворечье (394 объявления), Таганский район и Арбат (по 244 объявления), Мещанский район (240 объявлений), Беговой (232 объявления), Хамовники (206 объявлений), Басманный (168 объявлений) и Даниловский (145 объявлений) районы.
При этом перечень топ-10 в марте 2022 года выглядел чуть иначе: Пресненский район (376 объявлений), Замоскворечье (207 объявлений), Тверской район (167 объявлений), Хамовники (141 объявление), Таганский (133 объявлений) и Мещанский (102 объявления) районы, Преображенское и Черемушки (по 92 объявления), Беговой (88 объявлений), Арбат (85 объявлений).
Мы видим, что в Москве опережающими темпами растёт число объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости класса "А". Подобная динамика говорит о том, что за прошедший год баланс между спросом и предложением сместился в сторону предложения, то есть число желающих сдать такое помещение превышает число желающих его снять. К тому же при значительном росте количества объявлений снизилась указанная в них средняя стоимость аренды и площадь сдаваемых помещений. Это означает, что собственники коммерческой недвижимости умерили свои аппетиты и активно приспосабливаются к новым реалиям этого рынка.
Ситуация с коммерческой недвижимостью в Санкт-Петербурге
Средняя стоимость аренды лота коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге на начало марта 2023 года равнялась 2 млн рублей в месяц, а её средняя площадь — 1 тыс. кв. м. Интересно, что в отличие от Москвы средняя цена за год в северной столице повысилась на 18%, а площадь помещений увеличилась в среднем на 6,5%.
По числу объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости класса «А» среди районов Санкт-Петербурга сейчас лидирует Московский район (310 объявлений). В десятку также входят Центральный район (299 объявлений), Красногвардейский (239 объявлений), Адмиралтейский район (172 объявления), Василеостровский район (148 объявлений), Петроградский (140 объявлений), Выборгский (79 объявлений), Невский (77 объявлений), Приморский (70 объявлений) и Калининский (61 объявление) районы.
Перечень топ-10 в марте 2022 года выглядел иначе: Центральный район (76 объявлений), Выборгский (55 объявлений), Петроградский район (44 объявления), Московский (39 объявлений), Приморский (25 объявлений) и Красногвардейский (22 объявления) районы, Невский (19 объявлений) и Василеостровский (18 объявлений), Адмиралтейский (15 объявлений) и Кировский (1 объявление) районы.
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