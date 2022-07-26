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Цены на жилье в России достигли двухлетнего минимума

Дата публикации: 26 июл 2022
Цены на жилье в России достигли двухлетнего минимума
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В июле эксперты отметили самые низкие за последние два года цены на жилье — как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. При желании можно даже выбить скидку у продавца, купив квартиру дешевле, чем она стоила бы два года назад.

«Некоторые застройщики, я слышал, уже объявляли «черную пятницу»: делали серьезные дисконты на объекты — не 1-2%, а даже 4%», — рассказал риелтор Олег Бендриков. Он подчеркнул, что подешевели и объекты на вторичном рынке недвижимости, и загородные дома.

Посмотреть как менялись цены на недвижимость в Москве и Московской области в 2022 году вы можете в ежемесячном исследовании Домклик.

Что произошло с ценами

Падение цен можно объяснить снижением спроса, который произошел после повышения ставок по льготной ипотеке до 12% годовых, а лимитов — до 12 миллионов рублей для столичных регионов и 6 — для остальных.

При этом, несмотря на жесткие условия, рынок недвижимости не просел даже после того, как в феврале ставка ЦБ была увеличена до рекордных 20%, что сделало покупку жилья фактически недоступной для россиян. Рынок продолжил набирать обороты в основном за счет ранее выданных ипотечных кредитов и льготных ипотечных программ. Кроме того, в числе покупателей оставались те, кто стремился сохранить деньги за счет вложений в недвижимость, добавил Бендриков.

Лучший момент для покупки

Эксперты советуют не ждать снижения ключевой ставки, а приобретать жилье сейчас. По словам президента Российской гильдии риелторов Ирины Зыряновой, этот показатель не является существенным фактором при покупке недвижимости, а лишнее ожидание может привести к тому, что «ваша квартира достанется другому и вам придется с самого начала начинать квест по выбору вашей “квартиры мечты”».

Прогнозировать, что будет с ценами осенью, сейчас сложно, отмечает Бендриков. «Потому что обещают снижение ключевой ставки, а значит, и ипотечной. И это будет немножко провоцировать повышение стоимости квадратного метра или как минимум фиксации на текущем уровне», – заключил риелтор.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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