Назван самый популярный округ Москвы для покупки жилья
Каждая пятая новая квартира столицы за последние три месяца была куплена на территории Новой Москвы, сообщили в Москомстройинвесте.
Территория ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов) стала лидером по количеству заключенных договоров долевого строительства во втором квартале. На его долю приходится 5 тысяч новых сделок. На втором месте по популярности среди дольщиков юго-восток столицы — 4,3 тысячи, на третьем северо-запад — 3,4 тысячи сделок.
Покупателям квартир стоит ждать снижения цен
Эксперты и власти считают, что сложная макроэкономическая ситуация не скажется на рынке недвижимости в столице. В этом году объемы планируемого строительства жилья в Москве уже на треть превышают показатели прошлого года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
За полгода в столице оформлено 317 разрешений на строительство объектов общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров, из них 114 разрешений — это жилые многоквартирные дома.
При этом специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» считают, что в ближайшем будущем цены на квартиры в Москве ощутимо снизятся. Они указывают, что аналогичная ситуация на рынке уже наблюдалась в 2014-2017 годах на фоне заметного ухудшения геополитической обстановки.
В начале весны 2022 года на рынке наблюдался ажиотаж из-за падения рубля и скачка ключевой ставки ЦБ до 20%. Паника привела и к скачку цен на недвижимость, по индексу IRN рост составил 7,3% в Москве и 6,3% на территории Новой Москвы и Подмосковья. Однако уже к концу марта ажиотаж пошел на спад, и спрос сократился почти на 40%.
По прогнозу аналитиков, на вторичном рынке, скорее всего, произойдет спад цены квадратного метра, для жилья экономкласса он может составить 10%, для бизнес-класса — все 30%. Застройщики же, вероятно, пойдут по пути субсидирования ипотечных ставок вдобавок к государственной программе льготной ипотеки, чтобы стимулировать спрос на новостройки.