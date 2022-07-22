Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
739

Назван самый популярный округ Москвы для покупки жилья

Дата публикации: 22 июл 2022
Назван самый популярный округ Москвы для покупки жилья

Каждая пятая новая квартира столицы за последние три месяца была куплена на территории Новой Москвы, сообщили в Москомстройинвесте.

Территория ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов) стала лидером по количеству заключенных договоров долевого строительства во втором квартале. На его долю приходится 5 тысяч новых сделок. На втором месте по популярности среди дольщиков юго-восток столицы — 4,3 тысячи, на третьем северо-запад — 3,4 тысячи сделок.

Покупателям квартир стоит ждать снижения цен

Эксперты и власти считают, что сложная макроэкономическая ситуация не скажется на рынке недвижимости в столице. В этом году объемы планируемого строительства жилья в Москве уже на треть превышают показатели прошлого года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

За полгода в столице оформлено 317 разрешений на строительство объектов общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров, из них 114 разрешений — это жилые многоквартирные дома.

При этом специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» считают, что в ближайшем будущем цены на квартиры в Москве ощутимо снизятся. Они указывают, что аналогичная ситуация на рынке уже наблюдалась в 2014-2017 годах на фоне заметного ухудшения геополитической обстановки.

В начале весны 2022 года на рынке наблюдался ажиотаж из-за падения рубля и скачка ключевой ставки ЦБ до 20%. Паника привела и к скачку цен на недвижимость, по индексу IRN рост составил 7,3% в Москве и 6,3% на территории Новой Москвы и Подмосковья. Однако уже к концу марта ажиотаж пошел на спад, и спрос сократился почти на 40%.

По прогнозу аналитиков, на вторичном рынке, скорее всего, произойдет спад цены квадратного метра, для жилья экономкласса он может составить 10%, для бизнес-класса — все 30%. Застройщики же, вероятно, пойдут по пути субсидирования ипотечных ставок вдобавок к государственной программе льготной ипотеки, чтобы стимулировать спрос на новостройки.

Выбрать квартиру в новостройке

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
782
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
616
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал