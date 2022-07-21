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Цены на вторичном рынке жилья снижаются четвертый месяц

Дата публикации: 21 июл 2022
Цены на вторичном рынке жилья снижаются четвертый месяц
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Предложений в жилищном сегменте больше, чем покупателей. Этим можно объяснить тренд на снижение стоимости вторичного квадратного метра в некоторых городах.  Будет ли дешеветь «вторичка» и дальше,мнения экспертов уже не так противоречивы, как еще месяц-два назад. 

Где подешевело больше всего

Средняя стоимость вторичного жилья России за три месяца 2022 года снизилась на 4%, констатируют эксперты компании «Этажи». Самое заметное снижение средней стоимости квадратного метра вторичного жилья в июне зафиксировано в Перми — 1,6%, за ним идет Ростов-на-Дону — 1,2%, на третьем месте Самара — 1%. В списке «дискаунтеров» также Волгоград (минус 0,6%), Санкт-Петербург и Казань (снижение по 0,4%), Москва и Екатеринбург (там цены снизились на 0,2%). В остальных крупных городах России средняя цена предложения демонстрирует хоть и слабый, но рост.

Продавцы охотнее идут на скидки

«Сейчас спрос на готовое жилье активно восстанавливается, однако растет и объем предложения, а вместе с ним и конкуренция за покупателя, — объясняет заместитель директора «Этажей» Татьяна Ахметдинова. — Собственники не готовы снижать цену своих объектов непосредственно в объявлениях, но при этом активнее делают скидки при продаже вторичного жилья».

Средний уровень торга (разница между ценой предложения и конечной ценой продажи) вырос до 5,8%. Последний раз участники сделок так торговались лишь в начале пандемии — в апреле 2020 года: тогда уровень торга доходил до 5,6%.

Рекордсменом по скидкам (на первую декаду июля 2022 года) стала Москва: там дисконт при продаже вторичного жилья в июне вырос до 8,5%. Чуть уступили ей Казань и Екатеринбург со своими 6,6% и 6,5% соответственно.

Продолжится ли снижение

«Цены на квартиры в Москве давно оторвались от платежеспособного спроса, поэтому настроения потребителей понятны,отметил руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. — Скорее всего, стартовавшее в мае снижение цен продолжится: при нынешнем курсе рубля и падающих доходах населения текущие цены выглядят уже совершенно неадекватными. Стоимость жилья как минимум должна откатиться назад к уровням начала 2022 года на те 5–10%, которые прибавила в период слабого рубля весной».

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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