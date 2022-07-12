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Ипотека
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Какую проверку объекта недвижимости на вторичном рынке проводит банк

Дата публикации: 12 июл 2022
Какую проверку объекта недвижимости на вторичном рынке проводит банк

Поздравляем, вы получили предварительное одобрение ипотеки! Но это ещё не всё. Следующий шаг — проверка и одобрение объекта недвижимости. 

Какую проверку проводит банк

Есть несколько основных требований к недвижимости на вторичном рынке, которую банк берет в залог. Однако каждый случай индивидуален и окончательное решение всегда принимается после рассмотрения полного пакета документов.

  • Недвижимость должна находиться на территории России.
  • Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению (исключение — дома, включенные в программу реновации в Москве).
  • Недвижимость не должна быть под арестом.
  • При покупке дома с землёй или земельного участка должно быть проведено межевание участка — границы земли должны быть чётко обозначены в документах.
  • В жилом помещении не должно быть критичных перепланировок.
  • Не кредитуется недвижимость, если будут выявлены риски утраты права собственности.

Дополнительно вы можете заказать «Юридическую проверку недвижимости». В рамках этой услуги специалисты проведут анализ документов и истории переходов права собственности. #ИпотекаВернулась

После проверки вы получите правовое заключение с экспертным мнением по объекту недвижимости. Их может быть три:

  • Не выявлены факторы, влекущие негативные правовые последствия для покупателя — недвижимость юридически чиста и рекомендована для покупки.
  • Выявлены факторы, которые могут повлечь негативные правовые последствия для покупателя — обнаружены некоторые «острые углы», которые можно сгладить, следуя рекомендациям специалиста.
  • Объект не рекомендован к приобретению — эксперты обнаружили серьезные риски, которые впоследствии могут привести к проблемам, вплоть до признания сделки недействительной и утрате права собственности на объект. 

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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