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Какую проверку объекта недвижимости на вторичном рынке проводит банк
Дата публикации: 12 июл 2022
Поздравляем, вы получили предварительное одобрение ипотеки! Но это ещё не всё. Следующий шаг — проверка и одобрение объекта недвижимости.
Какую проверку проводит банк
Есть несколько основных требований к недвижимости на вторичном рынке, которую банк берет в залог. Однако каждый случай индивидуален и окончательное решение всегда принимается после рассмотрения полного пакета документов.
- Недвижимость должна находиться на территории России.
- Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению (исключение — дома, включенные в программу реновации в Москве).
- Недвижимость не должна быть под арестом.
- При покупке дома с землёй или земельного участка должно быть проведено межевание участка — границы земли должны быть чётко обозначены в документах.
- В жилом помещении не должно быть критичных перепланировок.
- Не кредитуется недвижимость, если будут выявлены риски утраты права собственности.
Дополнительно вы можете заказать «Юридическую проверку недвижимости». В рамках этой услуги специалисты проведут анализ документов и истории переходов права собственности. #ИпотекаВернулась
После проверки вы получите правовое заключение с экспертным мнением по объекту недвижимости. Их может быть три:
- Не выявлены факторы, влекущие негативные правовые последствия для покупателя — недвижимость юридически чиста и рекомендована для покупки.
- Выявлены факторы, которые могут повлечь негативные правовые последствия для покупателя — обнаружены некоторые «острые углы», которые можно сгладить, следуя рекомендациям специалиста.
- Объект не рекомендован к приобретению — эксперты обнаружили серьезные риски, которые впоследствии могут привести к проблемам, вплоть до признания сделки недействительной и утрате права собственности на объект.
Выбрать недвижимость
Ольга Маслевская
Автор статьи
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