Цены на стройматериалы поползли вниз
Стоимость некоторых строительных материалов в 2022 году снизилась. Подешевели, в частности, арматура, металлические листы и древесина. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Однако снижение затронуло не весь российский рынок, и ценники так и не вернулись к формату первой половины 2020 года.
Что подешевело
Арматура в начале года стоила 57 тысяч рублей за тонну, сегодня уже — 44 тысячи рублей без НДС, сообщил министр. Лист упал до 72 тысяч. Дерево имеет тенденцию к снижению. А вот спецстали, которые применяются в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях, остались на прежнем уровне.
Когда начался рост
Цены на стройматериалы в России резко взлетели в конце 2020 года. Но самый резкий скачок пришелся на 2021 год. Если в первом полугодии 2020 года за тонну арматуры платили 34–35 тысяч рублей, то в первом квартале 2021 года — уже более 60 тысяч.
На лето прошлого года пришелся пик цен на пиломатериалы. В июне 2020 года куб обходился в 10–13 тысяч рублей, а через год уже вдвое больше — 25 тысяч рублей и более. Вдвое за год подорожал и клееный брус: с 22,3 тысячи до 55 тысяч рублей и выше.
На ценниках сказался дефицит древесины на внутреннем и внешних рынках. При этом в США начался бум деревянного строительства, а поставки пиломатериалов из Канады ограничили. Плюс проявил себя внутренний отложенный спрос на фоне пандемии.
В итоге цены росли, равняясь на экспортные расценки, объясняют эксперты Ассоциации деревянного домостроения. По данным Росстата, в 2021 году стройматериалы в среднем подорожали на 23,8%.