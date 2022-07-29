Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
5 мин
4K

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро

Дата публикации: 29 июл 2022
Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро
Содержание

Строительство метрополитена рядом с будущей квартирой гарантирует повышение ликвидности и увеличение стоимости жилья. Поэтому предлагаем вашему вниманию подборку московских ЖК рядом со строящимися станциями метро в разных частях города и в разных ценовых категориях.

Квартиры в этих новостройках доступны к покупке уже сегодня.

Жилой квартал в окружении парковых зон

ЖК LIFE-Варшавская строится в 20 минутах от центра Москвы, в районе Москворечье-Сабурово. В пешей доступности от комплекса находятся парк Садовники, Борисовские пруды, парк Царицыно, Музей-заповедник Коломенское, Битцевский лес и Коробковский сад. В паре минут ходьбы от ЖК расположена станция метро «Варшавская», в 15 минутах — станция «Каширская» Замоскворецкой линии, которые в настоящее время находятся на реконструкции. Открытие запланировано на конец 2022 года.

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №1

Проектом предусмотрены закрытые от машин дворы, подземный паркинг, благоустроенная прогулочная аллея с парком, оснащенная велодорожками, игровыми площадками и общественными пространствами. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 12 млн рублей.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №2

Новостройки в Нагатинском Затоне

ЖК Ривер Парк — это уютный городской квартал, расположенный в престижном районе столицы. Корпуса находятся всего в 5 минутах пешком от музея-заповедника «Коломенское» на берегу Москва-реки. Также в 5 минутах ходьбы от ЖК строится станция метро «Нагатинский затон», открытие которой запланировано на 2023 год. А уже в 2022 году рядом с комплексом откроется станция метрополитена «Кленовый бульвар».

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №3

Проект отличается нестандартными планировками — панорамные окна в пол, потолки высотой 3,7 м, эркеры, изящные французские балконы, террасы, ванные комнаты с окнами. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 15,8 млн рублей.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №4

Квартал в скандинавском стиле

ЖК Скандинавия строится в Новой Москве, в 6,5 км от МКАД на границе Бутовского лесопарка. До станций метро «Теплый стан» и «Коммунарка» от комлекса можно доехать за 15 минут. В перспективе в пешей доступности от ЖК откроется новая станция метрополитена «Новомосковская» — открытие запланировано на 2024 год. 

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №5

Большая часть территории ЖК будет использована под городские общественные и парковые пространства — зоны для пешеходного променада, велосипедные и прогулочные дорожки, оборудованные спортивные площадки, крупные природные ручьи с благоустроенными берегами. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7,1 млн рублей.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №6

Жилой комплекс в центре Новой Москвы

ЖК Кленовые аллеи также находится в Новомосковском АО, в поселении Десеновское. Дорога от комплекса до МКАД занимает 12 минут езды на машине. Через дорогу от ЖК строится новая станция метро «Кедровая», которая станет частью Троицкой линии. Планируемый срок открытия станции — 2027 год.

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №7

Визитная карточка жилого квартала — живые кленовые аллеи, отделяющие комплекс от Калужского шоссе. Также на территории комплекса будут созданы благоустроенные дворы-парки без машин, зона для спортивных тренировок и кроссфита, современные детские площадки, защищённые от пыли и шума шоссе. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года. Цены на квартиры стартуют от 7 млн рублей.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №8

Зелёный квартал с южной атмосферой

ЖК Южные сады строится на юго-западе столицы, в районе Южное Бутово. Ближайшая станция метро — «Бунинская аллея», которая расположена в 10 минутах ходьбы. Также в 2023 году в пешей доступности от комлекса планируется открытие станции «Новомосковская».

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №9

На территории квартала будут высажены вечнозелёные деревья и живые изгороди. Во дворе планируется создать акцентное пространство в виде амфитеатра и установить детскую площадку с горками и скалодромом. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 6,6 млн рублей.

Выбрать квартиру в этом ЖК

Топ-5 новостроек Москвы рядом со строящимися станциями метро №10

Квартиры в этой и других новостройках можно выбрать и купить на Домклик. Подобрать подходящий вариант помогут наши эксперты, которые расскажут о преимуществах и недостатках каждого ЖК, сами организуют показ квартиры и проведут переговоры с застройщиком.

Оставить заявку на подбор квартиры

Новостройки
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Рекомендуем
Как выгодно купить квартиру в новостройке
6K
Московская прописка от 5 млн рублей: рейтинг самых доступных новостроек столицы
13K
5 ошибок при покупке квартиры в новостройке
422K
Как выбрать квартиру в новостройке: рекомендации
9K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал