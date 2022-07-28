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Недвижимость
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Панельные дома: плюсы и минусы

Дата публикации: 28 июл 2022
Панельные дома: плюсы и минусы
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Панельное домостроение началось в Ленинграде в экспериментальном формате в 1956 году. Такие дома стали переходным периодом от «сталинок» к «хрущёвкам». На сегодняшний день панельное строительство не только не ушло в прошлое, но и активно развивается. В чём разница между современными «панельками» и их предшественниками, об их преимуществах и недостатках расскажем в этой статье.

Что такое панельный дом

Возведение панельного дома ведётся по принципу конструктора: железобетонные плиты складывают между собой как лего. На стройку привозят уже готовые блоки — будущие стены, полы и потолки. Рабочим остаётся только их совместить.

Есть два вида панельных домов:

  • Каркасно-панельные, где дом состоит из колонн, стен и пepeкpытий мeжпaнeльнoгo типa. Такие дома — малоэтажки.
  • Крупнопанельные, где отсутствует каркас. Несущие поперечные стены — опора для несущих продольных.

Разновидности панельных домов

Существует три категории такой застройки. В каждой — разные материалы и площади квартир.

  • 137-я серия домов. Площадь квартиры до 70 кв. м, кухни 9 кв. м. На первом этаже — комната консьержа и помещение для хранения вещей.
  • 504-я серия домов. Самый дешёвый вариант «панелек». Он отличается холодными стенами, кухнями от 4,5 до 6,3 кв. м, смежными комнатами и совмещёнными санузлами, в некоторых квартирах может не быть подоконников.
  • 600-я серия домов. Средний класс среди «панелек». Максимальная площадь квартиры — до 65 кв. м.

Панельные квартиры: плюсы и минусы №1

Современные дома из панелей: что изменилось в лучшую сторону

Сегодня покупатели не спешат покупать квартиры в таких домах. Но благодаря современным технологиям застройщики превратили их в комфортное жильё за счёт усложнения конструкций и использования более высокотехнологичных материалов. 

К тому же, в современных «панельках» улучшена планировка, увеличен метраж, а потолок поднялся до 4 метров. Срок эксплуатации расширен до 100 лет.

Чем хороши панельные дома

Одним из главных преимуществ такого дома является быстрый срок строительства и ввода в эксплуатацию — от нескольких месяцев до года. Бытует мнение, что у «панелек» больше нет плюсов. Но это не так. Ниже некоторые из них:

  • Не страшно покупать квартиру в панельном доме на стадии котлована. Короткие сроки строительства позволяют не приостанавливать его зимой.
  • Технология изготовления монолитных плит низкозатратна и автоматизирована, поэтому практически исключается риск «человеческого фактора» и ошибок при изготовлении конструкций.
  • Квартиры в панельных домах считаются доступным жильём — как раз из-за бюджетного производства и быстрого строительства.
  • Панельные дома — настоящие долгожители. Их срок службы — до 100-150 лет.
  • В таких квартирах дешевле обходится ремонт: затраты на подготовку панельных стен минимальны.
  • Легко подобрать двери и окна — проёмы стандартного размера.
  • Железобетонные плиты «панелек» прочны и устойчивы к коррозии.
  • Нижние этажи домов современной панельной застройки обычно арендуют магазины, кофейни, салоны красоты и аптеки. Это улучшает инфраструктуру, позволяя приобрести всё необходимое буквально спустившись на первый этаж.
  • Доступность: в домах новой застройки есть лифты (грузовые и пассажирские), пандусы, места для стоянки детских колясок.

Панельные квартиры: плюсы и минусы №1

Недостатки панельных домов

Среди основных минусов панельной застройки можно выделить следующие:

  • Планировка  — панельное строительство предполагает большое количество несущих стен, которые нельзя сносить, перестраивая квартиру как захочется.
  • Сырость, которая может появиться вскоре после получения ключей, если застройщик использовал недостаточно качественные материалы. Также она может быть характерна для совсем старых «панелек», где разрушаются швы на стыках стен.
  • Плохая тепло- и звукоизоляция. Раньше эта проблема решалась с помощью ковров и больших шкафов-стенок. Сейчас же на рынке достаточно современных материалов на любой вкус и кошелёк, позволяющих решить эту проблему.
  • Отсутствие подземного паркинга. Как правило, панельные дома сейчас — сегмент эконом- и комфорт-класса, а строительство паркинга усложняет и удорожает проект.

Перепланировка квартиры в панельном доме

При перепланировке квартиры важно понимать, какая из стен — несущая, так как именно она играет ключевую роль в конструкции дома. Перестраивать несущие стены по своему усмотрению не только незаконно, но и ещё опасно для вас и других жильцов. Но любые внутренние перегородки можно двигать, менять или убирать. 

Не спешите определяться с ремонтом и дизайн-проектом: сначала необходимо подготовить план жилья с указанием функциональности стен и техническое заключение.

Помимо этого необходимо учитывать, планируется ли в доме капитальный ремонт (если панельный дом старый), узнать были ли перепланировки у соседей снизу и сверху. Любую перепланировку владельцы должны внести в проект и согласовать его с лицензированной организацией.

Подробнее о том, как сделать всё грамотно и законно, читайте в нашей статье «Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры».

У панельных домов, как и у любых других видов жилого строительства, есть свои плюсы и минусы. Если при покупке жилья важно получить хорошее качество по приемлемой цене, квартиры в панельных домах первичного и вторичного рынка недвижимости — отличный вариант. 

Выбрать квартиру и рассчитать ипотеку на калькуляторе

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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