Панельные дома: плюсы и минусы
Панельное домостроение началось в Ленинграде в экспериментальном формате в 1956 году. Такие дома стали переходным периодом от «сталинок» к «хрущёвкам». На сегодняшний день панельное строительство не только не ушло в прошлое, но и активно развивается. В чём разница между современными «панельками» и их предшественниками, об их преимуществах и недостатках расскажем в этой статье.
Что такое панельный дом
Возведение панельного дома ведётся по принципу конструктора: железобетонные плиты складывают между собой как лего. На стройку привозят уже готовые блоки — будущие стены, полы и потолки. Рабочим остаётся только их совместить.
Есть два вида панельных домов:
- Каркасно-панельные, где дом состоит из колонн, стен и пepeкpытий мeжпaнeльнoгo типa. Такие дома — малоэтажки.
- Крупнопанельные, где отсутствует каркас. Несущие поперечные стены — опора для несущих продольных.
Разновидности панельных домов
Существует три категории такой застройки. В каждой — разные материалы и площади квартир.
- 137-я серия домов. Площадь квартиры до 70 кв. м, кухни 9 кв. м. На первом этаже — комната консьержа и помещение для хранения вещей.
- 504-я серия домов. Самый дешёвый вариант «панелек». Он отличается холодными стенами, кухнями от 4,5 до 6,3 кв. м, смежными комнатами и совмещёнными санузлами, в некоторых квартирах может не быть подоконников.
- 600-я серия домов. Средний класс среди «панелек». Максимальная площадь квартиры — до 65 кв. м.
Современные дома из панелей: что изменилось в лучшую сторону
Сегодня покупатели не спешат покупать квартиры в таких домах. Но благодаря современным технологиям застройщики превратили их в комфортное жильё за счёт усложнения конструкций и использования более высокотехнологичных материалов.
К тому же, в современных «панельках» улучшена планировка, увеличен метраж, а потолок поднялся до 4 метров. Срок эксплуатации расширен до 100 лет.
Чем хороши панельные дома
Одним из главных преимуществ такого дома является быстрый срок строительства и ввода в эксплуатацию — от нескольких месяцев до года. Бытует мнение, что у «панелек» больше нет плюсов. Но это не так. Ниже некоторые из них:
- Не страшно покупать квартиру в панельном доме на стадии котлована. Короткие сроки строительства позволяют не приостанавливать его зимой.
- Технология изготовления монолитных плит низкозатратна и автоматизирована, поэтому практически исключается риск «человеческого фактора» и ошибок при изготовлении конструкций.
- Квартиры в панельных домах считаются доступным жильём — как раз из-за бюджетного производства и быстрого строительства.
- Панельные дома — настоящие долгожители. Их срок службы — до 100-150 лет.
- В таких квартирах дешевле обходится ремонт: затраты на подготовку панельных стен минимальны.
- Легко подобрать двери и окна — проёмы стандартного размера.
- Железобетонные плиты «панелек» прочны и устойчивы к коррозии.
- Нижние этажи домов современной панельной застройки обычно арендуют магазины, кофейни, салоны красоты и аптеки. Это улучшает инфраструктуру, позволяя приобрести всё необходимое буквально спустившись на первый этаж.
- Доступность: в домах новой застройки есть лифты (грузовые и пассажирские), пандусы, места для стоянки детских колясок.
Недостатки панельных домов
Среди основных минусов панельной застройки можно выделить следующие:
- Планировка — панельное строительство предполагает большое количество несущих стен, которые нельзя сносить, перестраивая квартиру как захочется.
- Сырость, которая может появиться вскоре после получения ключей, если застройщик использовал недостаточно качественные материалы. Также она может быть характерна для совсем старых «панелек», где разрушаются швы на стыках стен.
- Плохая тепло- и звукоизоляция. Раньше эта проблема решалась с помощью ковров и больших шкафов-стенок. Сейчас же на рынке достаточно современных материалов на любой вкус и кошелёк, позволяющих решить эту проблему.
- Отсутствие подземного паркинга. Как правило, панельные дома сейчас — сегмент эконом- и комфорт-класса, а строительство паркинга усложняет и удорожает проект.
Перепланировка квартиры в панельном доме
При перепланировке квартиры важно понимать, какая из стен — несущая, так как именно она играет ключевую роль в конструкции дома. Перестраивать несущие стены по своему усмотрению не только незаконно, но и ещё опасно для вас и других жильцов. Но любые внутренние перегородки можно двигать, менять или убирать.
Не спешите определяться с ремонтом и дизайн-проектом: сначала необходимо подготовить план жилья с указанием функциональности стен и техническое заключение.
Помимо этого необходимо учитывать, планируется ли в доме капитальный ремонт (если панельный дом старый), узнать были ли перепланировки у соседей снизу и сверху. Любую перепланировку владельцы должны внести в проект и согласовать его с лицензированной организацией.
Подробнее о том, как сделать всё грамотно и законно, читайте в нашей статье «Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры».
У панельных домов, как и у любых других видов жилого строительства, есть свои плюсы и минусы. Если при покупке жилья важно получить хорошее качество по приемлемой цене, квартиры в панельных домах первичного и вторичного рынка недвижимости — отличный вариант.