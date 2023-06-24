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Новости
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Центробанк сообщил о росте ипотеки в России в мае

Дата публикации: 24 июн 2023
Центробанк сообщил о росте ипотеки в России в мае

Объёмы ипотеки в России в мае 2023 года выросли на 2,2%, сообщили в Центробанке.

«По предварительным данным, ипотека в мае продолжила расти высокими темпами (+2,2%), что соответствует уровню марта-апреля (+2,1-2,2%)», — сообщил регулятор.

Основным драйвером роста стала льготная ипотека, выдачи которой выросли примерно на 9% по сравнению с апрелем, до 303 с 278 млрд рублей.

Аналитика Домклик

В СберБанке также фиксируют устойчиво высокий спрос на ипотеку в мае. По данным аналитиков Домклик, банк выдал 108,2 тыс. ипотечных кредитов, что на 3,8% больше по сравнению с апрелем. Объём выдач превысил 348,3 млрд рублей — больше, чем в апреле, на 3,5%.

Как рассказал и.о директора дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи, на фоне сезонного повышения покупательской активности доля ипотеки на строительство дома в общем количестве выдач достигла рекордных 8%. При этом доля вторичного жилья ожидаемо снизилась, а доля строящегося — держится на высоком уровне за счёт спроса на льготные программы.

Стоимость кв. м в новостройках, по подсчетам аналитиков, по стране увеличилась незначительно — не более 1% к апрелю, но в большинстве регионов, в состав которых входят города-миллионники, стоимость строящегося жилья растёт. На рынке вторичного жилья эксперты Домклик фиксируют незначительный спад цен —на 0,3%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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